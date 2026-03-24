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Coristanco

Coristanco mejora en reciclaje con un fuerte aumento del cartón y los envases ligeros

Redacción
24/03/2026 22:28
Casa do Concello de Coristanco
Archivo
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El Concello de Coristanco ha registrado en 2025 una evolución muy positiva en la gestión de residuos, con un notable incremento del reciclaje y una reducción significativa de la fracción resto. Según fuentes municipales, los datos reflejan un cambio en los hábitos de los vecinos tras las campañas informativas impulsadas por el consistorio. 

Uno de los avances más destacados durante el pasado ejercicio se produjo en el contenedor amarillo, con un incremento del 64,57%, muy por encima de la media gallega. También aumentó la recogida de papel y cartón, que alcanzó las 40,16 toneladas gracias a la combinación de contenedores y servicio puerta a puerta, lo que supone un crecimiento superior al 40 por ciento. En el caso del vidrio, la recogida pasó de 86.000 kilos en 2023 a 110.000 en 2025. Paralelamente, el municipio redujo en un 6,57% la basura mezclada, lo que supone 107 toneladas menos que el año anterior. 

El Concello coristanqués también intensificó las actuaciones contra el abandono de residuos en el entorno natural. Se identificaron 14 puntos de vertidos incontrolados, en los que se retiraron cerca de 14 toneladas de residuos como muebles, electrodomésticos o restos de obra. En total, las labores de limpieza permitieron recoger a lo largo del pasado año más de 77 toneladas de desechos. Desde el gobierno local destacan la implicación vecinal y animan a mantener este compromiso para avanzar hacia un modelo más sostenible.

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