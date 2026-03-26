Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Coristanco

Coristanco reúne a empresas, expertos y alumnado para analizar los retos de la logística

Redacción
26/03/2026 22:17
Las jornadas de logísticas celebradas en Coristanco
Las jornadas de logísticas celebradas en Coristanco
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El edificio de servizos múltiples de Coristanco acogió este jueves la II Xornada Loxística: Actualización, Innovación e Talento, un encuentro organizado por Axober, la EFA Fonteboa y el polígono de Carballo para abordar los principales desafíos y oportunidades de un sector cada vez más estratégico para la economía comarcal. 

La cita reunió a profesionales, empresas y alumnado en una jornada centrada en cuestiones como la evolución de la logística, la captación de talento, la digitalización o la automatización de procesos. Entre las intervenciones destacaron las de Carlos Raso, director de logística en Conservas Calvo, y María Eugenia Pérez, directora xeral de FP, que puso el foco en la Formación Profesional como vía para generar perfiles cualificados. 

También hubo espacio para analizar el papel de las ayudas públicas y para escuchar experiencias de antiguos alumnos ya incorporados al mercado laboral.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Las jornadas de logísticas celebradas en Coristanco

Coristanco reúne a empresas, expertos y alumnado para analizar los retos de la logística
Redacción
Alumnado de Fonteboa en el certamen en Madrid

Fonteboa, finalista en un concurso nacional de Coca Cola para fomentar la innovación
Redacción
El ideal gallego

Coristanco mejora en reciclaje con un fuerte aumento del cartón y los envases ligeros
Redacción
Los escolares en la jornada

Coristanco celebra ‘Plantando Futuro’ para fomentar la conservación y educación ambiental
Redacción