Coristanco reúne a empresas, expertos y alumnado para analizar los retos de la logística

Las jornadas de logísticas celebradas en Coristanco Mar Casal

El edificio de servizos múltiples de Coristanco acogió este jueves la II Xornada Loxística: Actualización, Innovación e Talento, un encuentro organizado por Axober, la EFA Fonteboa y el polígono de Carballo para abordar los principales desafíos y oportunidades de un sector cada vez más estratégico para la economía comarcal.

La cita reunió a profesionales, empresas y alumnado en una jornada centrada en cuestiones como la evolución de la logística, la captación de talento, la digitalización o la automatización de procesos. Entre las intervenciones destacaron las de Carlos Raso, director de logística en Conservas Calvo, y María Eugenia Pérez, directora xeral de FP, que puso el foco en la Formación Profesional como vía para generar perfiles cualificados.

También hubo espacio para analizar el papel de las ayudas públicas y para escuchar experiencias de antiguos alumnos ya incorporados al mercado laboral.