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Coristanco

Coristanco cierra 2025 con más de tres millones de tesorería y un resultado de 1,4 millones

La gestión económica estable permite mantener los servicios municipales sin aumentar la presión fiscal y cumplir los principales indicadores de disciplina financiera

Redacción
27/03/2026 21:14
El alcalde de Coristanco, Juan Carlos García, durante una sesión plenaria
El alcalde de Coristanco, Juan Carlos García, durante una sesión plenaria
EC
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El Concello de Coristanco cerró el ejercicio económico de 2025 con unas cuentas que el gobierno local considera especialmente sólidas. La liquidación presupuestaria, de la que se dio cuenta en el pleno celebrado este jueves, arroja un resultado de 1,4 millones de euros y un remanente de tesorería de tres millones de euros. 

Según expuso el ejecutivo municipal, estos datos reflejan una situación de estabilidad que permite sostener el funcionamiento de los servicios públicos sin necesidad de acudir a endeudamiento externo. 

El gobierno local interpreta además que esta evolución confirma una tendencia favorable en la gestión económica del consistorio, apoyada en el control del gasto y en la contención presupuestaria. 

Desde el Concello se subraya que este escenario ha hecho posible mantener, e incluso reforzar en algunos ámbitos, la prestación de los servicios básicos municipales sin necesidad de elevar la presión fiscal sobre la ciudadanía. 

Otro de los elementos que el Concello pone en valor es el cumplimiento de los principales indicadores de disciplina fiscal. La intervención municipal destaca que en el ejercicio 2025 se respetaron tanto el principio de estabilidad presupuestaria como la regla de gasto, dos parámetros clave a la hora de medir la salud financiera de una administración local. 

La liquidación también refleja, según el gobierno municipal, el cumplimiento de los objetivos marcados en el plan económico financiero aprobado en 2025 y cerrar el último año con una capacidad de financiación o superávit de 481.088 euros. 

El alcalde, Juan Carlos García, valoró de forma positiva el balance presentado y aseguró que estos resultados permiten dar continuidad a la actual línea de gestión económica del Concello. 

En palabras del regidor, “todo isto permite continuar coas liñas actuais de xestión, garantindo recursos suficientes para afrontar os gastos correntes, asegurar o pagamento puntual das facturas e manter un bo nivel na prestación dos servizos municipais básicos”, además de financiar nuevas infraestructuras. 

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