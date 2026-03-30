Fonteboa será espacio de una jornada de producción regenerativa de leche en abril
El encuentro incluirá formación técnica y una visita a una explotación en transición a este modelo sostenible
El 14 de abril, la Fundación Juana de Vega organiza una jornada técnica sobre producción de leche con enfoque regenerativo en la EFA Fonteboa, de 9:30 a 18:00 horas.
El programa incluye una visita a Gandería Casais, en Cabana de Bergantiños, una explotación en transición a este modelo. El docente Yann Pouliquen Kerlau explicará herramientas y técnicas clave para lograr una producción de leche rentable basada en modelos holísticos, respetuosos con el entorno y centrados en la regeneración del suelo, la biodiversidad y la salud del ecosistema.
La asistencia es gratuita y hay 15 plazas disponibles. Los interesados deben inscribirse a través del formulario de la web de la Fundación antes del lunes.
Esta actividad forma parte del programa “Jornadas y seminarios técnicos para el impulso de la agricultura regenerativa y sostenible”, que la Fundación Juana de Vega y Agroassessor (Girona) imparten conjuntamente en Galicia y Cataluña, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro de la subvención para intercambio de conocimientos y formación supraautonómica destinada al sector agroalimentario y forestal.