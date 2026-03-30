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Coristanco

Fonteboa será espacio de una jornada de producción regenerativa de leche en abril

El encuentro incluirá formación técnica y una visita a una explotación en transición a este modelo sostenible

Redacción
30/03/2026 21:58
Xornada técnica produción rexenerativa de leite
Xornada técnica produción rexenerativa de leite
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El 14 de abril, la Fundación Juana de Vega organiza una jornada técnica sobre producción de leche con enfoque regenerativo en la EFA Fonteboa, de 9:30 a 18:00 horas

El programa incluye una visita a Gandería Casais, en Cabana de Bergantiños, una explotación en transición a este modelo. El docente Yann Pouliquen Kerlau explicará herramientas y técnicas clave para lograr una producción de leche rentable basada en modelos holísticos, respetuosos con el entorno y centrados en la regeneración del suelo, la biodiversidad y la salud del ecosistema. 

La asistencia es gratuita y hay 15 plazas disponibles. Los interesados deben inscribirse a través del formulario de la web de la Fundación antes del lunes. 

Esta actividad forma parte del programa “Jornadas y seminarios técnicos para el impulso de la agricultura regenerativa y sostenible”, que la Fundación Juana de Vega y Agroassessor (Girona) imparten conjuntamente en Galicia y Cataluña, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro de la subvención para intercambio de conocimientos y formación supraautonómica destinada al sector agroalimentario y forestal.

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