Fonteboa será espacio de una jornada de producción regenerativa de leche en abril

Xornada técnica produción rexenerativa de leite

El 14 de abril, la Fundación Juana de Vega organiza una jornada técnica sobre producción de leche con enfoque regenerativo en la EFA Fonteboa, de 9:30 a 18:00 horas.

El programa incluye una visita a Gandería Casais, en Cabana de Bergantiños, una explotación en transición a este modelo. El docente Yann Pouliquen Kerlau explicará herramientas y técnicas clave para lograr una producción de leche rentable basada en modelos holísticos, respetuosos con el entorno y centrados en la regeneración del suelo, la biodiversidad y la salud del ecosistema.

La asistencia es gratuita y hay 15 plazas disponibles. Los interesados deben inscribirse a través del formulario de la web de la Fundación antes del lunes.

Esta actividad forma parte del programa “Jornadas y seminarios técnicos para el impulso de la agricultura regenerativa y sostenible”, que la Fundación Juana de Vega y Agroassessor (Girona) imparten conjuntamente en Galicia y Cataluña, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro de la subvención para intercambio de conocimientos y formación supraautonómica destinada al sector agroalimentario y forestal.