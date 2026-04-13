Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Coristanco

Coristanco abre el plazo para los campamentos de verano con tres modalidades

La programación incluye actividades deportivas, multiaventura, conciliación y pernocta juvenil

Redacción
13/04/2026 22:29
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

 El Concello de Coristanco abre el plazo de inscripción para participar en los campamentos de este verano, una amplia oferta de actividades dirigida a la juventud con el objetivo de fomentar el ocio saludable y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. 

La programación incluye tres modalidades: campamentos deportivos y multiaventura para niños y niñas de 7 a 16 años, con actividades como tenis, fútbol, baloncesto o juegos en la naturaleza, que se desarrollarán en distintas tandas en julio con un coste de 20 euros por participante.

Un campamento de conciliación para edades de 3 a 16 años, entre junio y septiembre en el área recreativa de A Rocheira, financiado por el programa Plan Corresponsables; y campamento de pernocta juvenil en Marín del 28 de junio al 4 de julio, con actividades deportivas y educativas por 240 euros. 

El plazo de inscripción está abierto hasta el 24 de abril en la sede electrónica o en el registro municipal. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Coristanco abre el plazo para los campamentos de verano con tres modalidades
Redacción
Comida contra el cáncer en Coristanco

Comienzan los Club de Saúde de la Costa da Morte en Cee y A Laracha
Redacción
Emergencias 112

Muere un conductor tras salirse de la carretera en Coristanco
EP
Xornada técnica produción rexenerativa de leite

Fonteboa será espacio de una jornada de producción regenerativa de leche en abril
Redacción