Coristanco abre el plazo para los campamentos de verano con tres modalidades

El Concello de Coristanco abre el plazo de inscripción para participar en los campamentos de este verano, una amplia oferta de actividades dirigida a la juventud con el objetivo de fomentar el ocio saludable y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.

La programación incluye tres modalidades: campamentos deportivos y multiaventura para niños y niñas de 7 a 16 años, con actividades como tenis, fútbol, baloncesto o juegos en la naturaleza, que se desarrollarán en distintas tandas en julio con un coste de 20 euros por participante.

Un campamento de conciliación para edades de 3 a 16 años, entre junio y septiembre en el área recreativa de A Rocheira, financiado por el programa Plan Corresponsables; y campamento de pernocta juvenil en Marín del 28 de junio al 4 de julio, con actividades deportivas y educativas por 240 euros.

El plazo de inscripción está abierto hasta el 24 de abril en la sede electrónica o en el registro municipal.