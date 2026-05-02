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Coristanco

El Concello de Coristanco invierte 300.000 euros en la mejora de caminos en diversas parroquias

Las actuaciones se financiaron con cargo al Plan Marco de Agader y al POS+ Adicional de la Diputación coruñesa

Redacción
02/05/2026 23:07
Uno de los viales en los que se renovó el firme
Uno de los viales en los que se renovó el firme
Cedida
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El Concello de Coristanco informa de que se ha completado la ejecución de dos proyectos de mejora viaria. Uno de ellos permitió renovar la capa de rodadura de varios caminos de las parroquias de Ferreira, Agualada y Castro-Coristanco, mientras que el otro incluyó el afirmado de cuatro viales en la parroquia de Cuns

La inversión conjunta rondó los 300.000 euros. Por lo que atañe al primero de esos proyectos (presupuesto de 121.172,63 euros), en el mismo se contempló la mejora de un camino en Piñeiro, de una plaza y un vial en Ferreira, del camino de Xiralda-Agualada y de otro que conduce a Lumián. En total, se actuó sobre una distancia de 2.781 metros. Estas obras se cofinanciaron con cargo al Plan Marco de mejora de caminos municipales de acceso a parcelas agrícolas de Agader. También llegó a su fin la mejora de cuatro viales en Cuns, desde la DP-2902 hasta la DP-2906 (presupuesto de 178.402,68 euros). 

La actuación consistió en el extendido de una nueva capa de aglomerado a lo largo de 2.350 metros. La mejora se suma a las realizadas en este mismo ámbito en 2023, momento en el que se procedió a ampliar la plataforma de la calzada. La financiación corrió en este caso a cargo del POS+ Adicional de la Diputación de A Coruña.

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