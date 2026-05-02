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Coristanco

El PSOE coristanqués insiste en que el agua del pozo del colegio Canosa-Rus estaba contaminada

Redacción
02/05/2026 23:31
José Manuel Pérez Abelenda, portavoz del PSOE de Coristanco
José Manuel Pérez Abelenda, portavoz del PSOE de Coristanco
EC
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El PSOE coristanqués acusa al gobierno local de “oscurantismo” al negarle “sistemáticamente” los datos de las analítica realizadas en el pozo construido por el Concello en el colegio Canosa-Rus, motivo por el que los socialistas decidieron solicitar el amparo de la Valedora do Pobo

Según el portavoz de la formación, José Manuel Pérez Abelenda, esas analíticas “revelan parámetros fóra da normativa”, lo que le lleva a afirmar que “se puxo en risco a saúde do alumnado, profesorado e persoal do centro, tal como xa advertimos”. El edil socialista también avanza que volverá a preguntar por este asunto en la próxima reunión del pleno ordinario.

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