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Coristanco

Coristanco aprueba el plan especial del futuro auditorio municipal

El Concello se está reuniendo con distintas administraciones para tratar de garantizar la financiación necesaria

Redacción
15/05/2026 19:04
Vista de la parcela en la que irá emplazado el auditorio
Vista de la parcela en la que irá emplazado el auditorio
EC
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El Concello de Coristanco aprobó en pleno el Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións (PEID) que permitirá avanzar en la construcción del futuro auditorio municipal, una infraestructura cultural que el gobierno local considera prioritaria para cubrir la falta de espacios adaptados a la actividad cultural de la localidad. 

El plan cuenta ya con todos los informes sectoriales y técnicos necesarios para su puesta en marcha. El ámbito de actuación abarca una superficie total de 6.998 metros cuadrados, de los que 4.411 estarán destinados al equipamiento cultural y otros 2.587 a viario. El Concello dispone además del proyecto definitivo de la infraestructura, cuyo presupuesto asciende a 1,8 millones de euros

El gobierno municipal mantiene actualmente reuniones con distintas administraciones para tratar de garantizar la financiación necesaria que permita ejecutar las obras. El futuro auditorio estará situado junto al núcleo urbano, en una parcela próxima al parque municipal de Santa Marta y al Museo da Pataca

El proyecto contempla la creación de una sala de espectáculos, una sala principal para usos múltiples y tres aulas adicionales destinadas a actividades culturales. El regidor coristanqués, Juan Carlos García, destacó que el nuevo equipamiento busca convertirse en “un espazo de referencia para a vida cultural” del municipio y defendió la necesidad de contar con “instalacións á altura para o desenvolvemento cultural” de Coristanco.

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