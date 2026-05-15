El PSOE de Coristanco pide clausurar el pozo del CEIP Canosa-Rus

José Manuel Pérez Abelenda, portavoz del PSOE de Coristanco EC

El PSOE de Coristanco presentó una moción en el Concello para reclamar la clausura inmediata del pozo construido en 2025 en el CEIP Canosa-Rus tras conocerse que las primeras analíticas del agua reflejaban parámetros que incumplen la normativa vigente.

El portavoz socialista, José Manuel Pérez Abelenda, denunció además que esos resultados “foron ocultados durante meses” por parte del gobierno municipal. Según explicó, la documentación fue conocida tras la intervención de la Valedora do Pobo y refleja que las analíticas iniciales presentaban valores fuera de los límites permitidos.

El PSOE coristanqués insiste en que el agua del pozo del colegio Canosa-Rus estaba contaminada Más información

“Púxose en risco a saúde do alumnado, profesorado e persoal do centro”, aseguró el edil socialista, quien considera especialmente grave que la situación afecte directamente a menores y trabajadores del colegio. La moción presentada por el PSOE reclama tres medidas inmediatas. La primera, la clausura del pozo e impedir su utilización en cualquier actividad vinculada al centro educativo.

También solicita la desconexión total de la instalación respecto a las redes internas para evitar cualquier uso accidental. Además, el grupo socialista pide que toda la información relacionada con el caso sea remitida de manera inmediata a organismos competentes como las consellerías de Sanidade y Educación, la Inspección Educativa, la dirección del CEIP Canosa-Rus y la ANPA del centro.

Pérez Abelenda defendió la necesidad de actuar “con urxencia e responsabilidade” y acusó al gobierno municipal de mantener una gestión basada en la ocultación de información sensible relacionada con la seguridad sanitaria de la comunidad educativa.