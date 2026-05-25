La sequía obliga a la comunidad de aguas de Bormoio a adoptar distintas medidas restrictivas

El regato de A Furoca está casi seco por completo Cedida

La comunidad de usuarios de agua de Bormoio, en la parroquia coristanquesa de Agualada, hace un llamamiento a los socios para que hagan un uso responsable de la misma debido a que tanto las tres fuentes del lugar de Vilar de las que se abastecen como el regato da Furoca al que recurren en situaciones de sequía, tienen muy pocas reservas.

Pese a que el verano no llegó todavía, la situación ya empieza a ser preocupante y ha llevado a los gestores de la entidad a adoptar una serie de medidas restrictivas.

Anuncian así que durante las próximas noches procederán a realizar cortes en el suministro entre las 23.00 y las 07.00 horas debido al consumo excesivo que se ha detectado en dicha franja horaria.

Además, ya han comunicado a la masa social que queda prohibido usar el agua para llenar piscinas, regar jardines o limpiar espacios exteriores.

Con estas medidas esperan que se recupere el nivel freático en los manantiales, por lo que insisten en la importancia de no malgastar el agua, a la vez que recuerdan que su uso principal debe ser el consumo humano.