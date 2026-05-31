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Coristanco

Silvia Tasende presenta su poemario ‘Pel Memoria’ en Coristanco

Redacción
31/05/2026 22:31
Silvia Tasende presenta 'Pel Memoria' en la biblioteca de Coristanco
Silvia Tasende presenta 'Pel Memoria' en la biblioteca de Coristanco
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La Biblioteca Municipal de Coristanco acogió la presentación de ‘Pel Memoria’, el poemario de la autora Silvia Tasende Cotelo, en un encuentro literario que reunió a amantes de la poesía y de la creación artística. 

Durante el acto, la escritora compartió con los asistentes algunos de los procesos creativos que dieron forma a la obra, así como las emociones, experiencias y reflexiones que inspiran sus textos. El libro aborda temas como el amor, la pasión, el deseo y la memoria, invitando a una lectura íntima y personal.

La jornada permitió establecer un diálogo directo entre autora y público, generando un espacio de intercambio sobre literatura, escritura y sensibilidad artística. Los asistentes pudieron profundizar en el significado de los poemas y conocer de primera mano la trayectoria de Tasende.

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