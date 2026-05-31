Silvia Tasende presenta su poemario ‘Pel Memoria’ en Coristanco

Silvia Tasende presenta 'Pel Memoria' en la biblioteca de Coristanco

La Biblioteca Municipal de Coristanco acogió la presentación de ‘Pel Memoria’, el poemario de la autora Silvia Tasende Cotelo, en un encuentro literario que reunió a amantes de la poesía y de la creación artística.

Durante el acto, la escritora compartió con los asistentes algunos de los procesos creativos que dieron forma a la obra, así como las emociones, experiencias y reflexiones que inspiran sus textos. El libro aborda temas como el amor, la pasión, el deseo y la memoria, invitando a una lectura íntima y personal.

La jornada permitió establecer un diálogo directo entre autora y público, generando un espacio de intercambio sobre literatura, escritura y sensibilidad artística. Los asistentes pudieron profundizar en el significado de los poemas y conocer de primera mano la trayectoria de Tasende.