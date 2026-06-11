Coristanco invertirá 265.000 euros en construir el local social de Santa Baia

Vista del núcleo de Santa Baia de Castro Cedida

Los vecinos de Santa Baia de Castro, en Coristanco, están más cerca de poder contar con un local sociocultural, del que ya disponen la práctica totalidad de las parroquias del municipio.

El Concello de Coristanco tiene ahora mismo en fase de licitación la construcción del citado inmueble, que será puntero en cuanto a diseño y eficiencia energética por cuanto contará con sistemas de generación de energía renovable.

El presupuesto base de licitación asciende a 265.649,22 euros, impuestos incluidos, y las empresas interesadas en hacerse con la ejecución de las obras tienen hasta las 223.59 horas del próximo día 25 de junio para presentar sus propuestas.

La parcela que acogerá el local social está situada en la inmediaciones del núcleo de Gatiande, cuenta con una superficie de 3.213 metros cuadrados y dispone de los servicios urbanísticos necesarios.

En el proyecto se contempla la construcción de una edificación exenta, concebida bajos criterios de alta eficiencia energética, baja huella de carbono y funcionamiento autónomo desde el punto de vista energético, mediante la utilización de elementos de producción fotovoltaica con sistemas de acumulación, por lo que podrá funcionar desconectada de las redes eléctricas.

El inmueble se levantará a base de cuatro módulos prefabricados de madera que tendrán que ser trasladados hasta el lugar en camiones de hasta 25 toneladas.

La cimentación se hará a base de hormigón armado, mientras que la plataforma de la terraza exterior y sus barandillas se suministrarán preconformadas para su ensamblaje final en obra.

El edificio y sus instalaciones se han diseñado en coherencia con el sistema energético autónomo previsto, garantizando el adecuado desarrollo de las actividades socioculturales que se llevarán a cabo en el mismo y el confort de los usuarios.

Diseño innovador

Los autores del diseño, firma Ezcurra e Ouzande Arquitectura, apuestan por un volumen de planta rectangular con techumbre plana, con una zona cubierta pero abierta y una zona de pérgola, ambas en orientadas hacia el sur, en la fachada en la que se encuentra el acceso al inmueble.

La totalidad de la construcción se resolverá recurriendo a la madera y derivados, mientras que el asentamiento en el terreno se realizará mediante apoyos en enanos metálicos sobre zapatas corridas, con la pretensión de reducir al mínimo el impacto en el entorno circundante y alterar lo menos posible la topografía del terreno.

Para favorecer su integración en el medio también se propone la plantación de arbolado o especies vegetales en los terrenos sobre los que se asienta.

El local sociocultural de Santa Baia de Castro tendrá su entrada por la fachada sur.

Desde el exterior se accederá a una zona de vestíbulo que estará equipada con un mueble-ambigú.

Hacia el este contará con un espacio de carácter polivalente donde se realizarán las actividades del tejido asociativo de la parroquia y las que pueda promover el propio Concello de Coristanco.

Tanto el espacio del vestíbulo como la terraza exterior también podrán utilizarse para las actividades al contar con amplias carpinterías correderas que permitirán dar continuidad a los espacios.

El Concello habilitará una vivienda social en Agualada

El gobierno coristanqués ha retomado también un proyecto de marcado carácter social que pretende hacer realidad en Agualada.

Para ello quiere rehabilitar la antigua Caseta dos Lagoeiros, situada al lado de la AC-552, en las inmediaciones de la antigua parrillada Recarey.

La actuación ha sido objeto de una segunda licitación, en la que contó con un presupuesto base de 121.548 euros.

La antigua caseta fue cedida por la Xunta de Galicia al Concello, que ahora pretende restaurarla y transformarla en una vivienda social para que pueda ser utilizada por personas inmersas en situaciones de emergencia social.

La construcción está en bastante mal estado, por cuanto perdió la cubierta y solo conserva sus muros exteriores, que son de piedra.

El proyecto de rehabilitación contempla la instalación de una nueva cubierta a dos aguas, la eliminación de las grietas existentes en las fachadas y paramentos exteriores, así como su posterior pintado; la colocación de carpintería exterior de PVC; la división de los espacios interiores y los falsos techos; la dotación de pavimento; alicatado de baños; carpintería interior; y las necesarias instalaciones de electricidad, saneamiento, calefacción y ventilación.

Una vez reformada, la superficie útil de la vivienda será de 71 metros cuadrados y constará de salón-cocina, dos dormitorios, un baño, vestíbulo y lavadero.