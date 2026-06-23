Cuatro heridos en una colisión entre dos vehículos en Montecelo

Estado de uno de los vehículos accidentados M.N.

Cuatro personas resultaron heridas en un accidente de tráfico ocurrido en la tarde de este martes en Montecelo, en la parroquia de Oca (Coristanco). Los hechos se produjeron sobre las 15.20 horas al colisionar frontolateralmente un Opel Astra y una pick-up con grúa, resultando afectado también un tractor que circulaba por la zona.

El siniestro tuvo lugar a la altura del punto kilométrico 34,5 y al lugar se desplazaron Policía Local de Carballo, Protección Civil de Coristanco, Guardia Civil de Tráfico, GES de Ponteceso y 061.

Lugar del siniestro con el otro vehículo implicado MN

Como resultado del impacto resultaron cuatro personas heridas, una de diversa consideración y las otras tres, en principio, de carácter. Los equipos de emergencias tuvieron que ayudar a salir del vehículo al conductor del Opel Astra. Todos ellos fueron evacuados en ambulancia.