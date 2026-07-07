Coristanco finaliza siete actuaciones con una inversión superior a los 900.000 euros

Una de las obras ejecutadas recientemente por el Concello de Coristanco Cedida

El Concello de Coristanco completó en las últimas semanas siete actuaciones de mejora de infraestructuras y servicios que han supuesto una inversión global superior a los 900.000 euros.

Entre las intervenciones destacan las obras de saneamiento ejecutadas en Nogueira, Rodeiro y Carantos, que contaron con una inversión conjunta de 175.000 euros. Estos trabajos permiten prestar servicio a unas 170 personas y han supuesto la eliminación de tres puntos de vertido.

La Xunta apoya con 85.000 euros la mejora en caminos rurales de Coristanco Más información

El Ayuntamiento también ha completado un proyecto de señalización turística valorado en 70.310 euros, que incluyó la instalación de más de 130 señales para mejorar la localización de espacios como el Refuxio de Verdes, las Pedras de Penavia, la Lagoa de Alcaián, la Vía Céltiga y distintos accesos a núcleos de población.

Otra de las actuaciones finalizadas es la humanización de la avenida de Fisterra y de varias calles interiores de Bormoio-Agualada, con una inversión de 206.049 euros procedente de fondos municipales y del POS+ de la Diputación. Las obras incluyeron la ampliación de aceras, la mejora de la red de pluviales, la renovación del abastecimiento y del alumbrado público. El Concello señala que la Xunta completará próximamente la actuación con una nueva capa de rodadura.

Coristanco invertirá 265.000 euros en construir el local social de Santa Baia Más información

Las inversiones se completan con la reurbanización de varios viarios en A Igrexa, Outeiro y Campolongo, en la parroquia de Xaviña, donde se destinaron 463.191 euros del POS+ 2025 para crear plataformas únicas que mejoran la seguridad vial y renovar las redes de servicios existentes.