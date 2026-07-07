Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Coristanco

Profesores de EFA Fonteboa refuerzan la cooperación europea con una visita de trabajo a Italia


Redacción
07/07/2026 20:21
Profesores de la EFA Fonteboa en Italia
Profesores de la EFA Fonteboa en Italia
Fonteboa
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un equipo docente de Fonteboa, en Coristanco, ha participado en una visita técnica e institucional a la Accademia Symposium, en Italia, dentro de un proyecto financiado por Erasmus+.

El encuentro tuvo como principal objetivo establecer futuras líneas de colaboración en Formación Profesional y ciclos superiores, además de intercambiar experiencias docentes y conocer nuevas metodologías educativas.

Desde el centro destacan que este tipo de iniciativas permiten fortalecer las relaciones internacionales y avanzar en proyectos conjuntos centrados en la innovación educativa y la mejora de la formación del alumnado.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Profesores de la EFA Fonteboa en Italia

Profesores de EFA Fonteboa refuerzan la cooperación europea con una visita de trabajo a Italia
Redacción
Una de las obras ejecutadas recientemente por el Concello de Coristanco

Coristanco finaliza siete actuaciones con una inversión superior a los 900.000 euros
Redacción
El ideal gallego

La piscina de Coristanco ya abrió sus puertas para combatir la ola de calor
Redacción
Procesión de antorchas en el Corpiño de Oca, en Coristanco

Los vecinos de Oca, en Coristanco, honran a la Virgen del Corpiño
Redacción