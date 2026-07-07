Profesores de EFA Fonteboa refuerzan la cooperación europea con una visita de trabajo a Italia

Profesores de la EFA Fonteboa en Italia Fonteboa

Un equipo docente de Fonteboa, en Coristanco, ha participado en una visita técnica e institucional a la Accademia Symposium, en Italia, dentro de un proyecto financiado por Erasmus+.

El encuentro tuvo como principal objetivo establecer futuras líneas de colaboración en Formación Profesional y ciclos superiores, además de intercambiar experiencias docentes y conocer nuevas metodologías educativas.

Desde el centro destacan que este tipo de iniciativas permiten fortalecer las relaciones internacionales y avanzar en proyectos conjuntos centrados en la innovación educativa y la mejora de la formación del alumnado.