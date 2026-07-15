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Coristanco

Coristanco conciencia a los niños del campamento sobre la prevención del cáncer de piel

Redacción
15/07/2026 21:32
Charla de la asociación contra el cáncer a los niños del campamento de Coristanco
Charla de la asociación contra el cáncer a los niños del campamento de Coristanco
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Los participantes del Campamento da Rocheira, en Coristanco, recibieron una sesión de sensibilización organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer centrada en la prevención del cáncer de piel y la importancia de protegerse del sol durante el verano.

A través de una actividad adaptada a los más pequeños, los asistentes aprendieron hábitos básicos para disfrutar del verano con seguridad, como utilizar crema de protección solar, evitar la exposición durante las horas centrales del día, emplear gorra y mantener una correcta hidratación.

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