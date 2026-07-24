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Coristanco

Coristanco inicia las obras de la senda peatonal entre A Rabadeira y Seavia

La actuación valorada en más de 375.000 euros tendrá un plazo de ejecución de seis meses

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
24/07/2026 17:38
Las obras de la senda peatonal entre A Rabadeira y Seavia
Las obras de la senda peatonal entre A Rabadeira y Seavia
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El Concello de Coristanco puso en marcha las obras para crear un nuevo itinerario peatonal y renovar diversas infraestructuras urbanas entre los núcleos de A Rabadeira y Seavia, una actuación valorada en 375.024 euros que será financiada a través del Plan Único de la Diputación de A Coruña.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Construcciones González y González, cuentan con un plazo de ejecución de seis meses y buscan mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y los servicios básicos en este tramo.

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El proyecto contempla la renovación del firme, la construcción de nuevas cunetas de hormigón rebasables tanto en la carretera provincial DP-2904 como en el núcleo de A Rabadeira y la creación de una nueva red de recogida de aguas pluviales para mejorar el drenaje.

Además, se procederá a renovar el alumbrado público mediante el soterramiento de la línea eléctrica y la instalación de nuevas luminarias de mayor eficiencia energética.

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