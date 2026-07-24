Coristanco inicia las obras de la senda peatonal entre A Rabadeira y Seavia

Las obras de la senda peatonal entre A Rabadeira y Seavia Cedida

El Concello de Coristanco puso en marcha las obras para crear un nuevo itinerario peatonal y renovar diversas infraestructuras urbanas entre los núcleos de A Rabadeira y Seavia, una actuación valorada en 375.024 euros que será financiada a través del Plan Único de la Diputación de A Coruña.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Construcciones González y González, cuentan con un plazo de ejecución de seis meses y buscan mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y los servicios básicos en este tramo.

Carballo y Coristanco inauguran su obradoiro de empleo conjunto Lubiáns II Más información

El proyecto contempla la renovación del firme, la construcción de nuevas cunetas de hormigón rebasables tanto en la carretera provincial DP-2904 como en el núcleo de A Rabadeira y la creación de una nueva red de recogida de aguas pluviales para mejorar el drenaje.

Además, se procederá a renovar el alumbrado público mediante el soterramiento de la línea eléctrica y la instalación de nuevas luminarias de mayor eficiencia energética.