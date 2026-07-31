Coristanco aprueba más de un millón de euros para mejorar 24 tramos de vías municipales

El alcalde de Coristanco, Juan García, en una sesión del pleno municipal Archivo

El pleno de Coristanco aprobó una modificación de crédito de 1.000.561 euros con la que reforzará las inversiones previstas para este año, especialmente en materia de infraestructuras viarias. La mayor parte del presupuesto, 875.000 euros, se destinará a ejecutar un nuevo proyecto de mejora de 24 tramos de carreteras municipales.

Con esta actuación, el Ayuntamiento prevé intervenir a lo largo de 2026 en un total de 54 tramos de la red viaria, alcanzando una inversión superior a los 2,2 millones de euros. El alcalde, Juan Carlos García, destacó que la mejora de las carreteras constituye una de las principales líneas de actuación del gobierno local y recordó que entre 2023 y 2025 ya se acondicionaron cien tramos con una inversión superior a cinco millones de euros.

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La modificación presupuestaria incluye además un crédito extraordinario de más de 130.000 euros para construir dos nuevos parques infantiles en Erbecedo y San Xusto, mejorar el de Traba con zonas de sombra, reforzar el abastecimiento de agua en Nogueira y acondicionar un edificio en Lagoeiros para destinarlo a vivienda social.

Durante la sesión plenaria también quedaron aprobados por unanimidad los festivos locales de 2027, que serán el Martes de Entroido y Santa Eulalia de Castro.