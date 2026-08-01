El centro de día Nicoli abre mañana sus puertas junto al centro de salud y al multiusos de Coristanco

El centro de día abre sus puertas este lunes aunque la inauguración oficial no será hasta el 21 de agosto Cedida

Las familias de la comarca de Bergantiños y su entorno con personas mayores a su cargo disponen de un nuevo centro de día en el que sus seres queridos pueden ser atendidos por cualificados profesionales de la rama sociosanitaria.

Y es que este lunes abre sus puertas en el casco urbano de Coristanco el Centro de Día Nicoli, un proyecto promovido por la iniciativa privada que va a empezar ofertando 40 plazas, pero con posibilidades de ampliación hasta alcanzar las 70.

El nuevo servicio de atención a mayores y dependientes tiene una ubicación privilegiada por cuanto está situado en las inmediaciones del centro de salud y del Edificio de Servizos Múltiples, un lugar tranquilo y alejado del bullicio de la travesía coristanquesa.

El centro de día ocupa concretamente el inmueble que albergó el antiguo restaurante Cristal.

Sus promotores, la firma Centro de Día Nicoli SL, explican que la inversión ronda los 700.000 euros, de los que 317.374,36 euros corresponden a la última fase de acondicionamiento de las instalaciones.

El proyecto contó con una ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (programa Leader).

Detrás de la iniciativa están emprendedores como Beatriz Villanueva y Ferreiro Calvo.

La primera es la directora del centro y cuenta con amplia experiencia en el sector, además de sentirse vocacionalmente muy identificada con la función social del proyecto.

Las instalaciones han superado todas las inspecciones y requisitos administrativos y sanitarios.

Aunque abren este lunes, la inauguración oficial no será hasta el viernes, día 21 de agosto.

Entre sus usuarios figuran algunos de los afectados por el reciente cierre del centro de día de Verdillo, que venía gestionando Cáritas Interparroquial de Carballo.