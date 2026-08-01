Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Coristanco

El centro de día Nicoli abre mañana sus puertas junto al centro de salud y al multiusos de Coristanco

El nuevo servicio ocupa el inmueble del antiguo restaurante Cristal

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
01/08/2026 22:45
El centro de día abre sus puertas mañana aunque la inauguración oficial no será hasta el 21 de agosto
El centro de día abre sus puertas este lunes aunque la inauguración oficial no será hasta el 21 de agosto
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las familias de la comarca de Bergantiños y su entorno con personas mayores a su cargo disponen de un nuevo centro de día en el que sus seres queridos pueden ser atendidos por cualificados profesionales de la rama sociosanitaria. 

Y es que este lunes abre sus puertas en el casco urbano de Coristanco el Centro de Día Nicoli, un proyecto promovido por la iniciativa privada que va a empezar ofertando 40 plazas, pero con posibilidades de ampliación hasta alcanzar las 70

El nuevo servicio de atención a mayores y dependientes tiene una ubicación privilegiada por cuanto está situado en las inmediaciones del centro de salud y del Edificio de Servizos Múltiples, un lugar tranquilo y alejado del bullicio de la travesía coristanquesa. 

El centro de día ocupa concretamente el inmueble que albergó el antiguo restaurante Cristal

Sus promotores, la firma Centro de Día Nicoli SL, explican que la inversión ronda los 700.000 euros, de los que 317.374,36 euros corresponden a la última fase de acondicionamiento de las instalaciones. 

El proyecto contó con una ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (programa Leader). 

Detrás de la iniciativa están emprendedores como Beatriz Villanueva y Ferreiro Calvo

La primera es la directora del centro y cuenta con amplia experiencia en el sector, además de sentirse vocacionalmente muy identificada con la función social del proyecto. 

Las instalaciones han superado todas las inspecciones y requisitos administrativos y sanitarios. 

Aunque abren este lunes, la inauguración oficial no será hasta el viernes, día 21 de agosto. 

Entre sus usuarios figuran algunos de los afectados por el reciente cierre del centro de día de Verdillo, que venía gestionando Cáritas Interparroquial de Carballo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El centro de día abre sus puertas mañana aunque la inauguración oficial no será hasta el 21 de agosto

El centro de día Nicoli abre mañana sus puertas junto al centro de salud y al multiusos de Coristanco
Redacción
Vista del centro de Coristanco

La CIG denuncia que los trabajadores de Correos de Coristanco soportan temperaturas de más de 29 grados en sus oficinas
Redacción
El alcalde de Coristanco, Juan García, en una sesión del pleno municipal

Coristanco aprueba más de un millón de euros para mejorar 24 tramos de vías municipales
Redacción
Las obras de la senda peatonal entre A Rabadeira y Seavia

Coristanco inicia las obras de la senda peatonal entre A Rabadeira y Seavia
Redacción