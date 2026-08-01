La CIG denuncia que los trabajadores de Correos de Coristanco soportan temperaturas de más de 29 grados en sus oficinas

Vista del centro de Coristanco EC

La CIG-Correos denuncia que el personal de la Unidad de Reparto de Coristanco se ve obligado a soportar las elevadas temperaturas de estos días por carecer de sistemas de regriferación en las instalaciones, con el consiguiente riesgo para la salud de trabajadores y trabajadoras.

Pese a los escritos presentados por el sindicato en los que solicitaba a la empresa postal tanto la contratación de personal como la adopción urgente de medidas para combatir el calor en el local, Correos se limitaría a cubrir una baja médica.

Según la CIG, las mediciones realizadas a lo largo de la última semana en el centro de trabajo registraron temperaturas de 27º a las 08.55 horas y de 29,6º a las 14:41 horas, superando el límite de 27º establecido para oficinas en el Real Decreto 486/1997.

Correos comunicó a los trabajadores que no dispone de ventiladores en Galicia y que deben solicitarse a los servicios centrales de Madrid. Mientras tanto, la empresa se ha limitado a recomendar que cuando la temperatura supere los 27º, el personal salga a la calle durante diez minutos.

El sindicato recuerda que el local de Correos en Coristanco está situado en un bajo cubierta y carece de sistemas de refrigeración, circunstancias que agravan los efectos de las olas de calor de este verano.

Desde la CIG exigen la implantación de sistemas de ventilación o refrigeración adecuados en tanto no se concrete el traslado a las nuevas instalaciones, advirtiendo además que de persistir la situación, presentará la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.