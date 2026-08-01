La CIG denuncia que los trabajadores de Correos de Coristanco soportan temperaturas de más de 29 grados en sus oficinas
La única medida adoptada por la empresa consiste en recomendar que el personal salga a la calle durante diez minutos cuando se superen los 27º
La CIG-Correos denuncia que el personal de la Unidad de Reparto de Coristanco se ve obligado a soportar las elevadas temperaturas de estos días por carecer de sistemas de regriferación en las instalaciones, con el consiguiente riesgo para la salud de trabajadores y trabajadoras.
Pese a los escritos presentados por el sindicato en los que solicitaba a la empresa postal tanto la contratación de personal como la adopción urgente de medidas para combatir el calor en el local, Correos se limitaría a cubrir una baja médica.
Según la CIG, las mediciones realizadas a lo largo de la última semana en el centro de trabajo registraron temperaturas de 27º a las 08.55 horas y de 29,6º a las 14:41 horas, superando el límite de 27º establecido para oficinas en el Real Decreto 486/1997.
Correos comunicó a los trabajadores que no dispone de ventiladores en Galicia y que deben solicitarse a los servicios centrales de Madrid. Mientras tanto, la empresa se ha limitado a recomendar que cuando la temperatura supere los 27º, el personal salga a la calle durante diez minutos.
El sindicato recuerda que el local de Correos en Coristanco está situado en un bajo cubierta y carece de sistemas de refrigeración, circunstancias que agravan los efectos de las olas de calor de este verano.
Desde la CIG exigen la implantación de sistemas de ventilación o refrigeración adecuados en tanto no se concrete el traslado a las nuevas instalaciones, advirtiendo además que de persistir la situación, presentará la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.