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Coristanco

La XLIV Festa da Pataca de Coristanco se  celebrará los días 19 y 20 de septiembre

El Concello ha abierto el plazo de solicitud para las personas interesadas en contar con un puesto de venta ambulante durante las jornadas de exaltación del tubérculo

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
03/08/2026 20:53
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El concurso de tractores engalanados volverá a ser uno de los grandes atractivos de la fiesta / Raúl López
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El Concello de Coristanco ha abierto el plazo de solicitudes para las personas interesadas en contar con un puesto de venta ambulante en la XLIV Festa da Pataca, para la que ya hay fechas de celebración.

El tradicional evento de exaltación del tubérculo tendrá lugar los días 19 y 20 de septiembre.

Las solicitudes pueden presentarse hasta el día 17 de agosto, bien de forma presencial o telemática (única vía posible si se trata de personas jurídicas).

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