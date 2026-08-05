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Coristanco

El PSOE de Coristanco acusa al gobierno local de “reutilizar proyectos” aprobados hace años

Redacción Carballo
05/08/2026 18:31
José Manuel Pérez Abelenda, portavoz del PSOE de Coristanco
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El PSOE DE Coristanco ha cargado contra la reciente modificación extraordinaria de crédito aprobada por el Concello, al considerar que pone de manifiesto “a falta de planificación” del gobierno municipal y una gestión poco eficiente de los recursos públicos.

El portavoz socialista, José Manuel Pérez Abelenda, sostiene que varias de las actuaciones incluidas se presentan como nuevas cuando, en realidad, “son proxectos redactados e aprobados hai varios anos”. Como ejemplo cita la implantación de dos parques infantiles cuyos proyectos, recuerda, fueron elaborados en 2022 y permanecieron sin ejecutarse desde entonces.

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El PSOE también cuestiona la decisión de destinar 7.500 euros a redactar un nuevo proyecto para la reurbanización de Oca. Según los socialistas, esa actuación ya había sido propuesta por su grupo en 2021, redactada y aprobada en 2022, con un coste de 4.700 euros, además de estar incluida en el Plan Provincial de Cooperación de la Diputación.

“A pregunta é evidente, que ocorreu co proxecto xa aprobado e pagado polo Concello?”, plantea Pérez Abelenda, quien considera difícilmente justificable volver a invertir dinero público en una actuación que ya contaba con un proyecto técnicamente válido y aprobado por la Corporación.

Para el portavoz socialista, esta forma de gestionar los recursos municipales genera dudas sobre la planificación del ejecutivo local y supone un gasto innecesario que la ciudadanía merece conocer. Por ello, el PSOE defiende que la prioridad debe ser ejecutar las inversiones comprometidas, optimizar los recursos disponibles y evitar duplicidades que incrementen el gasto público.

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