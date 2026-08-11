El PSOE de Coristanco afirma que hay una rotura en la red de agua e insta al gobierno local a actuar con urgencia

José Manuel Pérez Abelenda (dch.) acompañado por el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso EC

El PSOE de Coristanco pide al grupo de gobierno del PP que actúe con prontitud para reparar una fuga existente en la red de abastecimiento de agua, que estaría provocando filtraciones y posibles daños en una propiedad particular.

Según el portavoz de la formación, José Manuel Pérez Abelenda, los vecinos de la zona llevan tiempo informando de la incidencia sin que hasta el momento se le haya dado solución.

Para Pérez Abelenda la situación es especialmente grave si se tiene en cuenta que el Concello promueve medidas de limitación del consumo del agua para hacer frente a la sequía. “Non ten sentido pedirlles aos veciños que aforren auga e fagan un uso responsable dun recurso tan necesario mentres se permite que unha fuga na propia rede municipal continúe provocando a perda de auga”, afirma.

El grupo socialista solicita a los responsables municipales que inspeccionen de inmediato la zona para localizar el origen de la fuga y proceder a su reparación a la mayor brevedad posible. Piden asimismo que se comprueben los posibles daños ocasionados a particulares e informen a los afectados sobre los posibles plazos para la restauración de los terrenos.