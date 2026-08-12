El parque empresarial de Coristanco avanza tras superar la evaluación ambiental

Juan García Pose y la conselleira Ángeles Vázquez Cedida

El desarrollo del parque empresarial de Coristanco da un nuevo paso adelante después de que la Xunta haya emitido un informe de impacto ambiental favorable, aunque condicionado al cumplimiento de una serie de medidas de protección. La resolución permite continuar con la tramitación del proyecto de urbanización y de las conexiones exteriores promovido por Xestur.

La actuación supondrá la ocupación de más de 173.000 metros cuadrados, de los que más de 44.700 se destinarán a zonas verdes. Entre las intervenciones previstas se encuentran la construcción de glorietas y ramales, el acondicionamiento de las parcelas, la creación de zonas de aparcamiento y diferentes obras para mejorar las redes de saneamiento y abastecimiento de agua.

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La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático concluye que no se prevén efectos adversos significativos sobre el entorno siempre que durante el desarrollo del proyecto se respeten los condicionantes establecidos tanto en la documentación ambiental analizada como en la propia resolución autonómica.

Las valoraciones recabadas consideran viable el proyecto, aunque incorporan una serie de condiciones que deberán cumplirse durante su ejecución. Las medidas afectan, entre otros ámbitos, a la protección de la atmósfera, la población y la salud, las aguas y los cauces fluviales y el patrimonio cultural. También se establecen requisitos específicos para la gestión de los residuos, la integración paisajística y la restauración de los terrenos afectados.

A estas exigencias se suman las incluidas en el programa de vigilancia ambiental, que permitirá realizar un seguimiento de las actuaciones y comprobar el cumplimiento de las medidas establecidas.

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El visto bueno ambiental, sin embargo, no supone todavía la autorización para comenzar las obras. Se trata de un paso más dentro de la tramitación y Xestur deberá obtener las autorizaciones, licencias, permisos e informes que sean legalmente exigibles antes de ejecutar y desarrollar el proyecto.

Tras la emisión del informe de impacto ambiental, la resolución será remitida al órgano sustantivo y se hará pública en los próximos días a través del Diario Oficial de Galicia y de la página web de la Consellería.