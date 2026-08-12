Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Coristanco

El parque empresarial de Coristanco avanza tras superar la evaluación ambiental

Medio Ambiente concluye que no se prevén efectos adversos significativos sobre el entorno siempre que se cumplan varias condiciones

Redacción Carballo
12/08/2026 12:28
Juan García Pose y la conselleira Ángeles Vázquez
Juan García Pose y la conselleira Ángeles Vázquez
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El desarrollo del parque empresarial de Coristanco da un nuevo paso adelante después de que la Xunta haya emitido un informe de impacto ambiental favorable, aunque condicionado al cumplimiento de una serie de medidas de protección. La resolución permite continuar con la tramitación del proyecto de urbanización y de las conexiones exteriores promovido por Xestur.

La actuación supondrá la ocupación de más de 173.000 metros cuadrados, de los que más de 44.700 se destinarán a zonas verdes. Entre las intervenciones previstas se encuentran la construcción de glorietas y ramales, el acondicionamiento de las parcelas, la creación de zonas de aparcamiento y diferentes obras para mejorar las redes de saneamiento y abastecimiento de agua.

Reunión de trabajo con el alcalde de Coristanco en Santiago

La conselleira de Vivenda y el alcalde de Coristanco abordan actuaciones de movilidad sostenible

Más información

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático concluye que no se prevén efectos adversos significativos sobre el entorno siempre que durante el desarrollo del proyecto se respeten los condicionantes establecidos tanto en la documentación ambiental analizada como en la propia resolución autonómica.

Las valoraciones recabadas consideran viable el proyecto, aunque incorporan una serie de condiciones que deberán cumplirse durante su ejecución. Las medidas afectan, entre otros ámbitos, a la protección de la atmósfera, la población y la salud, las aguas y los cauces fluviales y el patrimonio cultural. También se establecen requisitos específicos para la gestión de los residuos, la integración paisajística y la restauración de los terrenos afectados.

A estas exigencias se suman las incluidas en el programa de vigilancia ambiental, que permitirá realizar un seguimiento de las actuaciones y comprobar el cumplimiento de las medidas establecidas.

El alcalde de Coristanco, Juan García, en una sesión del pleno municipal

Coristanco aprueba más de un millón de euros para mejorar 24 tramos de vías municipales

Más información

El visto bueno ambiental, sin embargo, no supone todavía la autorización para comenzar las obras. Se trata de un paso más dentro de la tramitación y Xestur deberá obtener las autorizaciones, licencias, permisos e informes que sean legalmente exigibles antes de ejecutar y desarrollar el proyecto.

Tras la emisión del informe de impacto ambiental, la resolución será remitida al órgano sustantivo y se hará pública en los próximos días a través del Diario Oficial de Galicia y de la página web de la Consellería.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Juan García Pose y la conselleira Ángeles Vázquez

El parque empresarial de Coristanco avanza tras superar la evaluación ambiental
redacción carballo
José Manuel Pérez Abelenda (dch.) acompañado por el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso

El PSOE de Coristanco afirma que hay una rotura en la red de agua e insta al gobierno local a actuar con urgencia
redacción carballo
José Manuel Pérez Abelenda, portavoz del PSOE de Coristanco

El PSOE de Coristanco acusa al gobierno local de “reutilizar proyectos” aprobados hace años
redacción carballo
Festa da pataca 030

La XLIV Festa da Pataca de Coristanco se celebrará los días 19 y 20 de septiembre
Redacción