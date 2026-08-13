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Coristanco

Victoria Porteiro | “O segredo de Roiser está no traballo, no equipo humano e no produto”

Lleva algo más de dos años al frente de la conocida panadería coristanquesa, una de las que aspira a hacerse con el máximo galardón del concurso 50 Panaderos TOP de España

Manuel Froxán Rial
13/08/2026 21:08
Victoria Porteiro, responsable de la panadería Roiser de Coristanco
Victoria Porteiro, responsable de la panadería Roiser de Coristanco
Mar Casal
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La panadería Roiser de Coristanco figura entre las 50 mejores a nivel nacional. Así lo acredita al menos el concurso 50 Panader@s TOP de España que reconoce el talento en el ranking más importante de la panadería artesana del país. 

El mollete y la barra de pan que presentó Roiser fueron de los mejores valorados, por lo que la panadería coristanquesa será una de las que acuda a la fase final del certamen, a celebrar los días 13 y 14 de septiembre en Bilbao. En ese encuentro se asignarán las denominadas ‘estrellas de Oro, Plata y Bronce’ que distinguen a los tres mejores obradores del país, y para ello los seleccionados tendrán que volver a elaborar ‘in situ’ las hogazas y las barras. 

Como no podía ser de otra manera, este éxito a nivel nacional ha causado mucha alegría entre responsables y trabajadores de la firma coristanquesa. “Este tipo de recoñecementos sempre agradan e agradécense moito porque animan a seguir loitando”, dice Victoria Porteiro, quien hace algo más de dos años decidió hacerse cargo del negocio familiar fundado por sus padres en 1984

A primeira persoa que me dixo que non ía ser un camiño de rosas e que igual era mellor que escollera outra vía, foi miña naiVictoria Porteiro

“Nese momento a primeira persoa que me dixo que non ía ser un camiño de rosas e que igual era mellor que escollera outra vía, foi miña nai, que sabía ben o sacrificio que conleva a profesión”, señala. Pese a las dificultades, que siempre hay, está satisfecha con el paso dado y con la fidelidad que le sigue mostrando la clientela día tras día. 

De todas formas, el suyo no fue un relevo precipitado porque “fun da man dos meus pais (Manuel Porteiro y Pilar Rey) e quixen ter tempo para ir pouco a pouco empapándome de todo”. También dice tener claro dónde estriban las claves del éxito de la empresa: “O segredo de Roiser está en que traballamos moito, contamos con un gran equipo humano (alrededor de 25 personas) e con un producto de calidade, sen esquencer a cercanía ao cliente”. 

Al respecto, sigue explicando que apuestan por “produtos auténticos e con moito arraigo na zona: pan, empanadas, larpeiras. O típico das panaderías e pastelerías galegas, algo que nos define como territorio”. Volviendo al concurso 50 Panader@s TOP de España, la panadería coristanquesa ya concurrió al mismo en más ocasiones. De hecho, en la de 2022 fue elegida como segunda mejor de Galicia, “unha terra na que a nivel de panaderías hai moito nivel”, apunta. 

Este año presentaron una variante de pan gallego elaborada con harina de trigo de la denominación de origen ‘Caaveiro’ que muelen en el Muíño do Quinto de Carballo. Su corteza es más gruesa y crujiente, mientras que la miga es alveolada y esponjosa y el sabor no demasiado ácido. 

Para cumplir con las bases presentaron también una barra con una fermentación algo más corta de lo normal, bastante gruesa en su parte central y con los típicos ‘curruscos’ duros. Los días 13 y 14 de septiembre tocará elaborar ‘in situ’ estos manjares, que pueden valer una ‘estrella de Oro’

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