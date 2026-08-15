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Coristanco

Coristanco pone en marcha nuevas mejoras en carreteras y en el edificio Multiusos

Redacción Carballo
15/08/2026 12:37
Obras de mejora de la accesibilidad en el edificio multiusos de Coristanco
Obras de mejora de la accesibilidad en el edificio multiusos de Coristanco
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El Concello de Coristanco puso en marcha varias actuaciones para mejorar tanto la red viaria municipal como las instalaciones del edificio Multiusos. Las intervenciones movilizarán cerca de 250.000 euros y se desarrollarán en distintos puntos del municipio.

Por un lado, ya están en marcha las obras de renovación de la capa de rodadura en el núcleo de O Outeiro y en los accesos a O Porto, O Cotón y Buxán. Los trabajos abarcan las parroquias de Agualada, Ferreira, Cereo y Seavia y cuentan con un presupuesto de 199.898,46 euros, financiados a través del POS+ 2025 de la Diputación de A Coruña. El plazo previsto para su ejecución es de seis meses.

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De forma paralela, el Concello ha comenzado una intervención en el edificio Multiusos destinada a mejorar su accesibilidad y adaptar sus espacios a las necesidades de los servicios y actividades que se desarrollan en estas instalaciones.

En este caso, la inversión asciende a 48.380 euros. La Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes aporta 33.866 euros, mientras que el resto de la financiación procede de fondos municipales.

Las obras incluyen la adaptación de los aseos de la planta baja para hacerlos más accesibles, además de la reorganización y ampliación de los despachos. También se habilitará una sala polivalente de grandes dimensiones que permitirá prestar apoyo a las numerosas actividades que se celebran durante todo el año desde el departamento de Cultura. Entre ellas figuran Vive+, los talleres de móviles y técnicas de estudio y las actividades de lectura.

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El alcalde, Juan Carlos García, destacó que con la actuación se pretende “dar máis funcionalidade e versatilidade a un edificio fundamental na prestación dos servizos municipais”. El regidor recordó además que en el Multiusos se encuentran los departamentos de Cultura y Deportes, así como la Biblioteca Municipal, recientemente renovada.

Las dos intervenciones se enmarcan en la estrategia del gobierno local para conservar y modernizar las infraestructuras municipales. “Consideramos fundamental continuar mellorando a nosa rede viaria para facilitar a vida da nosa veciñanza, así como tamén investir e mellorar os nosos recintos municipais”, señaló García.

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