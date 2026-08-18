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Coristanco

El PSOE exige una actuación urgente ante el deterioro del entorno del Anllóns en Coristanco

Representantes socialistas recorrieron el pasado fin de semana la zona

Redacción Carballo
18/08/2026 15:44
Visita de los socialistas al entorno del río Anllóns en Coristanco
Visita de los socialistas al entorno del río Anllóns en Coristanco
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El estado de la senda del río Anllóns entre A Pontedona y el Refuxio de Verdes ha llevado al PSOE a reclamar una intervención urgente y una mayor coordinación entre las administraciones responsables de este espacio. Representantes socialistas recorrieron el pasado fin de semana la zona para denunciar problemas de mantenimiento y reclamar una estrategia conjunta para preservar uno de los principales enclaves naturales de Bergantiños.

La iniciativa reunió, entre otros, a la diputada autonómica Patricia Iglesias, al portavoz socialista de Coristanco, José Manuel Pérez Abelenda, y a su homólogo de Ponteceso, Lois García Carballido. Durante el recorrido comprobaron el estado de diferentes puntos y denunciaron especialmente la presencia de árboles caídos que llegan a impedir el paso por algunos tramos de la senda.

Estado del río Anllóns a su paso por Carballo este martes (17)

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Los socialistas consideran que el problema no debe abordarse únicamente mediante intervenciones aisladas. Pérez Abelenda reclama “atención permanente, non actuacións puntuais” y defiende la necesidad de establecer mecanismos de colaboración entre los concellos por los que discurre el río y la Xunta.

Reclamaciones a Xunta y concellos

Patricia Iglesias puso el foco en las responsabilidades de las distintas administraciones y reclamó actuaciones tanto a los concellos de Coristanco y Ponteceso como a la Xunta y Augas de Galicia. La diputada autonómica calificó el Anllóns como “o corazón da comarca de Bergantiños” y lamentó el deterioro que presenta actualmente parte de su recorrido.

Entre las deficiencias señaladas durante la visita figura precisamente la acumulación de árboles caídos sobre la senda, hasta el punto de cerrar completamente algunos puntos al tránsito. Para el PSOE, la situación evidencia la necesidad de mantener una actuación continuada que vaya más allá de trabajos ocasionales.

José Manuel Pérez Abelenda, portavoz del PSOE de Coristanco

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La formación anuncia que trasladará nuevamente estas demandas tanto al Parlamento de Galicia como a los concellos afectados. Además, prevé continuar organizando acciones reivindicativas para reclamar la recuperación y conservación del río y su entorno.

“Faremos máis para que isto realmente sexa un emblema da comarca de Bergantiños e que se cuide como se merece”, avanzó Iglesias.

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