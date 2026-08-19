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Coristanco

Coristanco reparte más de 47.000 euros entre asociaciones y deportistas

Las personas y entidades interesadas dispondrán de un plazo de 15 días hábiles, contado desde este jueves

Redacción Carballo
19/08/2026 16:01
El alcalde de Coristanco, Juan García, en una sesión del pleno municipal
El alcalde de Coristanco, Juan García, en una sesión del pleno municipal
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Asociaciones, entidades deportivas, ANPAS y deportistas individuales de Coristanco podrán optar este año a más de 47.000 euros en ayudas municipales. El Concello acaba de abrir una nueva convocatoria destinada a respaldar la actividad que desarrollan durante todo el año colectivos y personas vinculados al deporte, la cultura, la educación y el tejido social del municipio.

La línea de subvenciones correspondiente a 2026 acaba de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y contempla como beneficiarias a asociaciones culturales, vecinales y sociales; entidades deportivas; deportistas individuales; ANPAS y personas que se dediquen, sin ánimo de lucro y de forma no profesional, a la promoción de la cultura popular.

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Las cantidades máximas variarán en función del beneficiario. Las entidades deportivas podrán recibir hasta 8.000 euros, mientras que las ANPAS y las asociaciones culturales, vecinales y sociales podrán optar a un máximo de 5.000 euros. En el caso de los deportistas individuales, el límite se establece en 2.000 euros.

El alcalde, Juan García , destaca el papel que desempeñan estos colectivos en la actividad cotidiana del municipio: “Esta liña de axudas serve para seguir apoiando o tecido asociativo, cultural e deportivo do municipio, xa que desempeñan un papel fundamental na promoción do deporte e da cultura durante todo o ano”.

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El regidor incide en que “estas achegas son fundamentais para dinamizar a cultura e o deporte local, dous eidos fundamentais para a sociedade”.

Las personas y entidades interesadas dispondrán de un plazo de 15 días hábiles, contado desde este jueves, 20 de agosto, para tramitar sus solicitudes. El procedimiento deberá realizarse a través de la sede electrónica del Concello de Coristanco utilizando los modelos establecidos en la convocatoria.

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