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Coristanco

El PSOE denuncia inundaciones recurrentes en una vivienda de Coristanco

Redacción Carballo
19/08/2026 20:28
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El PSOE de Coristanco ha llevado al Concello la situación de una vivienda que, según denuncia el grupo municipal, lleva meses sufriendo inundaciones recurrentes debido a problemas en la red de pluviales. Los socialistas reclaman una intervención urgente para evitar nuevos episodios y aseguran que la familia afectada ya ha comunicado en varias ocasiones lo sucedido al gobierno local.

El portavoz municipal socialista, José Manuel Pérez Abelenda, sostiene que las entradas de agua ya han provocado daños materiales y riesgos sanitarios y lamenta que, pese a las peticiones realizadas, no se haya acometido hasta ahora una actuación que resuelva el problema.

Ante esta situación, el grupo socialista ha presentado formalmente una iniciativa para reclamar el desatasco y la revisión de la red en el tramo afectado. “A veciñanza non pode seguir soportando unha situación que é perfectamente evitable se o Concello cumpre coas súas obrigas básicas de mantemento das infraestruturas públicas”, afirma Pérez Abelenda.

José Manuel Pérez Abelenda (dch.) acompañado por el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso

El PSOE de Coristanco afirma que hay una rotura en la red de agua e insta al gobierno local a actuar con urgencia

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El PSOE asegura además que tanto el alcalde como el concejal de Obras conocen desde hace meses las inundaciones que estaría sufriendo la familia. “Non é de recibo que unha familia estea sufrindo as consecuencias das inundacións na súa propia vivenda e que, sendo tanto o alcalde como o concelleiro de Obras coñecedores desta situación dende hai meses, sigan sen actuar”, critica el portavoz.

La petición presentada no se limita al desatasco. Los socialistas quieren que se realice una inspección técnica completa para determinar el origen del problema y que posteriormente se ejecuten las reparaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la red.

José Manuel Pérez Abelenda, portavoz del PSOE de Coristanco

El PSOE de Coristanco acusa al gobierno local de “reutilizar proyectos” aprobados hace años

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También solicitan que la persona afectada reciba información sobre las actuaciones que se vayan realizando y sobre el calendario previsto para alcanzar una solución definitiva.

Pérez Abelenda considera que la situación debe abordarse desde la perspectiva de la seguridad y la salubridad de la vivienda. “A protección da saúde pública e a seguridade das vivendas debe ser unha prioridade absoluta”, sostiene.

El grupo socialista reclama por ello una respuesta inmediata del gobierno local ante un problema que, según su versión, no es puntual, sino que se viene repitiendo desde hace meses cada vez que se producen las circunstancias que provocan las inundaciones

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