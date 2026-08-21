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Coristanco

Coristanco propone un día en la Ribeira Sacra entre viñedos y los Cañones del Sil

La excursión será el 17 de octubre y el plazo para inscribirse abrirá el próximo lunes 24 de agosto

Redacción Carballo
21/08/2026 14:09
Los mayores de Coristanco disfrutaron de su primera comida anual
Los mayores de Coristanco disfrutando de su primera comida anual
Raúl López Molina
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Conocer bodegas, recorrer en tren los viñedos y terminar navegando entre las paredes de los Cañones del Sil. Es el plan que el Concello de Coristanco propone para el próximo 17 de octubre con una excursión a la Ribeira Sacra dentro de su Programa de Envejecimiento Activo.

La jornada comenzará temprano, con salida de Coristanco a las 7.00 horas, y el regreso está previsto alrededor de las 21.00. Durante el día, los participantes podrán visitar algunas de las bodegas de la zona y realizar un recorrido en tren entre los viñedos. También habrá una comida en el restaurante A Cantina y, como última parada, un paseo en catamarán por los Cañones del Sil.

La actividad está destinada a personas empadronadas en Coristanco mayores de 55 años, pensionistas o jubiladas. También podrán acudir como acompañantes sus cónyuges o parejas, hijos y hermanos. El precio será de 45 euros por persona y el Concello asumirá exclusivamente el transporte en autobús.

Las inscripciones podrán realizarse del 24 al 31 de agosto en la Biblioteca Municipal, de lunes a viernes y de 9.00 a 14.00 horas. Como las plazas son limitadas, una vez cerrado el plazo se celebrará un sorteo público para adjudicarlas, así como para distribuir autobuses y asientos.

El alcalde, Juan García, destaca que la propuesta permitirá “descubrir unha das paisaxes máis singulares de Galicia, coñecer o patrimonio e a tradición vitivinícola da Ribeira Sacra e, ao mesmo tempo, compartir unha xornada de convivencia e lecer entre veciños e veciñas de Coristanco”.

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