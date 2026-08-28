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Coristanco

Coristanco da a conocer el martes día 1 de septiembre el programa de la Festa da Pataca 2026

La presentación se celebrará en el Edificio Intergeneracional de A Rocheira

Redacción Carballo
28/08/2026 18:56
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El concurso de tractores engalanados volverá  a ser uno de los principales reclamos de la fiesta / Raúl López
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El Concello de Coristanco anuncia que el próximo martes de la próxima semana, día 1 de septiembre, tendrá lugar el acto de presentación de la XLIV Festa da Pataca.

La cita se llevará a cabo en el Edificio Interxeneracional de A Rocheira y durante la misma se dará a conocer el contenido de las jornadas de exaltación del tubérculo del fin de semana del 19 y 20 de septiembre. 

La presentación servirá también para avanzar las novedades más llamativas de la presente edición de una fiesta con la que Coristanco vuelve a poner en valor la patata como producto emblemático del territorio, así como el trabajo del sector productivo y su gastronomía.

Al término de la presentación se ofrecerá a los asistentes una degustación de productos elaborados con patata.

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