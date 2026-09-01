El público elegirá a los ganadores del concurso de tractores engalanados en la Festa da Pataca

Enrique Tasende y Juan Carlos García flanqueando a Mónica y a Carmela del área de Cultura, durante la presentación del programa M.F.R.

Mantener la esencia de la celebración conservando aquello que funciona, mejorándolo en la medida de lo posible, e introducir nuevos alicientes en forma de novedades, son los declarados objetivos de los organizadores de la Festa da Pataca de cara a su 44ª edición, que se va a celebrar el fin de semana del 19 y 20 de septiembre.

Una de los cambios más relevantes de la cita de exaltación del tubérculo tendrá lugar en el Concurso de Tractores Engalanados, seña de identidad de la fiesta.

Para evitar suspicacias y polémicas, se ha decidido prescindir del ‘jurado profesional’ y dar voz al público, de tal forma que a partir de ahora los ganadores se decidirán en una votación popular.

Para ello, cada tractor participante llevará un código QR, de tal forma que los miles de visitantes que el día 20 se acerquen a Coristanco solo tendrán que escanear el código QR del trabajo que más les guste.

Al certamen se presentarán este año cerca de una decena de propuestas, elaboradas casi todas ellas por entidades culturales del municipio.

Una empresa especializada comprobará la transparencia del proceso, de tal forma que cada terminal telefónico solo podrá emitir un único voto.

La modificación obliga también a cambiar la ceremonia de entrega de premios, que pasará a realizarse media hora antes (19.00) de que comience el Concurso de Xincana de Tractores, otro de los platos fuertes de la programación.

Otra de las modificaciones afecta a la sardiñada del sábado, ya que los comensales portarán una pulsera que les permitirá repetir ración hasta cinco veces.

El programa

La programación completa se dio a conocer este martes en un acto celebrado en A Rocheira, en el que participaron el alcalde, Juan Carlos García; el edil Enrique Tasende; y personal del área municipal de Cultura.

El programa combina, como todos los años, agricultura, gastronomía, tradición, música y propuestas tanto para público infantil como adulto, con reclamos repartidos por todo el pueblo.

La zona gastronómica abrirá el sábado a las 13.00 con una degustación gratuita de ‘Papa aliñá’ preparadas por el cocinero y comunicador gastronómico andaluz Daniel del Toro. Por la tarde, habrá un showcooking infantil a cargo de Matrácala.

El primer día tampoco faltarán los juegos tradicionales; circuito infantil de obstáculos organizado por la EFA Fonteboa; concursos como ‘Figuras con patacas’, ‘A pataca quente’ (19.00) y ‘Elaboración de tortillas’ (20.30 horas, con algún atrevido-a que probará a cocinar la primera tortilla de su vida); el monólogo 'Enredadera' de Leti da Taberna (22.00) ; y música que incluirá una foliada a cargo de agrupaciones municipales (15.00) y un homenaje a los años 60-70 con Gramola Yé Yé (23.00).

Xosé Regueira IG

Pregón a cargo de Xosé Regueira

El domingo día 20, el desfile de tractores engalanados empezará a las 11.30; a las 13.00 el vicepresidente provincial, el carballés Xosé Regueira, leerá el pregón; y media hora después se entregará la distinción ‘Pataca de Ouro’. Como maestra de ceremonias actuará la regueifeira Lupe Blanco.

Otros concursos previstos son el de juegos tradicionales (Baile da Pataca, Trueiro y Tiro da Corda, a partir de las 16.00; y la Xincana de tractores 19.30).

De la música se encargarán Latexo Percusión (11.30), la orquesta Bravú Xangai (14.00) y Brais das Hortas (15.00).

Subida exponencial del precio de la patata

El regidor coristanqués reconoció que el objetivo de la fiesta es seguir promocionando la patata y ofrecer nuevas oportunidades a los productores locales.

En este sentido, apuntó que en los últimos años su precio ha experimentado una subida exponencial, al punto de que en solo 7 años, el kilo habría pasado de 0,40 a 0,90 euros.

Juan Carlos García Pose puso también en valor “o traballo enorme que hai detrás da festa” y quiso agradecer la implicación de las entidades culturales y de instituciones como la Axencia Galega de Calidade Alimentaria y la Diputación de A Coruña.

Nueva edición limitada de bolsas Bonilla gracias a la Diputación

Coincidiendo con una nueva edición de la Festa da Pataca, la firma Bonilla a la Vista va a sacar a la calle una nueva edición de patatas fritas con materia prima de Coristanco, concretamente con 1.500 kilos de tubérculo adquiridos a productores del Verxel de Bergantiños.

Serán en total 4008 bolsas de 125 gramos cada una. La iniciativa está financiada por la Diputación coruñesa que repartirá las 167 cajas de papas fritas entre distintos municipios de la provincia, incluido Coristanco.