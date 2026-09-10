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Coristanco

Coristanco destina 957.000 euros a cinco proyectos de obras

El pleno aprobó este jueves el POS+ Adicional 2026

Redacción Carballo
10/09/2026 17:57
La Casa do Concello de Coristanco
Archivo
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Coristanco movilizará 957.081 euros del POS+ Adicional 2026 de la Diputación de A Coruña para continuar con la mejora de la red viaria y de saneamiento del municipio. El pleno aprobó este jueves en sesión extraordinaria la participación en el plan, que permitirá financiar cinco proyectos.

El acuerdo salió adelante con los votos favorables del PP y las abstenciones de BNG y PSOE. Parte de las actuaciones ya habían sido incorporadas al POS Adicional y se encuentran actualmente en proceso de contratación. En conjunto suponen 371.911 euros.

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Una de ellas permitirá actuar sobre la red de saneamiento en Furoca y ampliar la existente en Feiranova. La segunda contempla la instalación de pluviales y la mejora del firme del vial que comunica O Outeiro con O Pedrouzo, en la parroquia de Xaviña.

A estas intervenciones se sumarán otros tres proyectos, con una inversión conjunta de 444.233 euros. El Concello prevé reurbanizar el tramo comprendido entre el cruceiro de Oca y el desvío hacia Codesido, así como la plaza de la Casa Consistorial. El tercer proyecto permitirá mejorar la capa de rodadura de diferentes vías situadas en las parroquias de Traba, Seavia, Oca y Agualada.

El alcalde de Coristanco, Juan García, en una sesión del pleno municipal

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El reparto de los fondos se completa con 140.935,95 euros destinados a gasto corriente. Esta cantidad se incorporará a partidas relacionadas con la mejora de la red viaria municipal y de los accesos a los núcleos, además de actuaciones de mejora y acondicionamiento de parques y zonas verdes.

El alcalde, Juan García, señaló que la aprobación del POS permitirá “dar continuidade á mellora das infraestruturas do noso municipio” y supondrá “un paso importante para levar a cabo obras e actuacións necesarias e mellorar a calidade de vida da nosa veciñanza”.

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