Coristanco invierte más de 139.000 euros en mejoras viarias en las parroquias de Oca y Agualada

Las actuaciones se pusieron en marcha en los últimos días Cedida

El Concello de Coristanco inició la ejecución de un proyecto de mejora de la capa de rodadura de distintos viales municipales de las parroquias de Agualada y Oca.

Las actuaciones van a suponer una inversión de 139.793 euros, a la que se hará frente con el Plan Marco de mejora de caminos rurales de Agader, que aportará un total de 83.234 euros, mientras que los resntantes 56.500 correrán a cargo de la las arcas municipales.

Las actuaciones contemplan la limpieza de cunetas, el bacheo, la ampliación del ancho y adecuación de la calzada, la aplicación de una capa de rodadura de 5 centímetros de espesor y la renovación de la señalización horizontal.

Estos trabajos tienen como objetivo mejorar el estado de conservación de los viales, facilitar la circulación e incrementar la seguridad vial, especialmente en una red de caminos que dan servicio a los núcleos y a las parcelas agrícolas de las parroquias de Oca y Agualada.

En Oca se actuará concretamente sobre un tramo de 563 metros, mientas que en Agualada se mejorarán 800 metros de viales en Agrilloi. También se acondicionará la pista A Miñata-Canal-Podrizo (985 metros).

Según el alcalde, Juan Carlos García Pose, “estas obras responden a unha necesidade das nosas parroquias polo que o goberno municipal segue investindo para mellorar a mobilidade e a seguridade viaria no municipio”