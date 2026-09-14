Coristanco invierte más de 139.000 euros en mejoras viarias en las parroquias de Oca y Agualada
El 60% de la inversión será financiado por Agader y el 40% restante correrá a cargo de fondos propios
El Concello de Coristanco inició la ejecución de un proyecto de mejora de la capa de rodadura de distintos viales municipales de las parroquias de Agualada y Oca.
Las actuaciones van a suponer una inversión de 139.793 euros, a la que se hará frente con el Plan Marco de mejora de caminos rurales de Agader, que aportará un total de 83.234 euros, mientras que los resntantes 56.500 correrán a cargo de la las arcas municipales.
Las actuaciones contemplan la limpieza de cunetas, el bacheo, la ampliación del ancho y adecuación de la calzada, la aplicación de una capa de rodadura de 5 centímetros de espesor y la renovación de la señalización horizontal.
Estos trabajos tienen como objetivo mejorar el estado de conservación de los viales, facilitar la circulación e incrementar la seguridad vial, especialmente en una red de caminos que dan servicio a los núcleos y a las parcelas agrícolas de las parroquias de Oca y Agualada.
En Oca se actuará concretamente sobre un tramo de 563 metros, mientas que en Agualada se mejorarán 800 metros de viales en Agrilloi. También se acondicionará la pista A Miñata-Canal-Podrizo (985 metros).
Según el alcalde, Juan Carlos García Pose, “estas obras responden a unha necesidade das nosas parroquias polo que o goberno municipal segue investindo para mellorar a mobilidade e a seguridade viaria no municipio”