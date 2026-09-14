Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Coristanco

“Es un orgullo para Roiser estar entre las tres mejores panaderías de España”

La panadería de Coristanco acaba de alcanzar el mayor logro de sus 42 años de historia al ser elegida como tercer mejor obrador a nivel nacional en el concurso 50 Pander@s Top de España

Manuel Froxán Rial
14/09/2026 19:04
Victoria Porteiro, de la panadería Roiser de Coristanco
Victoria Porteiro, de la panadería Roiser de Coristanco
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La panadería Roiser de Coristanco acaba de alcanzar el mayor logro de sus 42 años de historia al ser elegida como tercer mejor obrador a nivel nacional en el concurso 50 Pander@s Top de España, cuya fase final tuvo como escenario el Bilbao Global Bakery Forum.

En el prestigioso certamen organizado por Panàtics y Pan de Calidad participaron setenta y una panaderías de todo el país, accediendo a la fase final tan solo las tres mejores: la murciana Horno de Joaquín, la oscense Pastelería Tolosana y la coristanquesa Roiser.

Victoria Porteiro, responsable de la panadería Roiser de Coristanco

La delegación de Roiser parte el sábado para Bilbao para pelear por la "estrella de oro"

Más información

Una representación de cada una de ellas se desplazó el fin de semana a Bilbao en donde este lunes tuvieron que elaborar ‘in situ’ las tres hogazas y las tres barras que obtuvieron mayor número de votos en la fase preliminar del concurso. Tras la votación definitiva, la ‘estrella de oro’ fue para el Horno de Joaquín, la de plata para Pastelería Tolesana y la de bronce para Roiser.

Este lunes, nada más hacerse público el resultado final, Victoria Porteiro, titular de la panadería coristanquesa, no ocultaba su satisfacción por el logro obtenido: “Para nosotros es un tremendo orgullo haber llegado hasta aquí, máxime por el gran nivel que hay en este concurso”. También reconocía que “vinimos a Bilbao muy tranquilos, pero según se fue acercando el momento de la verdad, los nervios empezaron a estar a flor de piel”.

Era todo un desafío adaptarse a los condicionantes técnicosVictoria Porteiro

Los tres finalistas tuvieron que compartir obrador y maquinaria y a la delegación coristanquesa les tocó, alrededor de las 03.30 de la madrugada, ser los últimos en hornear. “Era todo un desafío adaptarse a los condicionantes técnicos. Por nuestra parte tuvimos suerte, ya que en el hotel nos dieron hielo y nos vino muy bien para refrescar la masa porque, de lo contrario, tendríamos que volver a empezar. La amasadora también era diferente a la nuestra, pero son contratiempos normales cuando estás fuera de tu obrador y supongo que a las otras dos panaderías les pasaría algo similar”, explica Victoria.

El momento de la premiación de la panadería Roiser
El momento de la premiación de la panadería Roiser
Cedida

El hecho de tener que compartir maquinaria hizo que los profesionales de Coristanco no pudiesen “enfornar” la barra en el momento idóneo. “Tuvimos que esperar porque el horno estaba ocupado y cuando lo utilizamos la masa ya estaba más ‘léveda’ de lo que nos gustaría, algo que igual nos deslució un poco el resultado final”, señala.

Llevar la estrella de bronce para Coristanco no puede ser una decepción sino un motivo de orgullo y un premio que quiero dedicar al gran equipo humano y profesional de panadería RoiserVictoria Porteiro

Pese a todo, Victoria Porteiro tenía claro que “llevar la estrella de bronce para Coristanco no puede ser una decepción sino un motivo de orgullo y un premio que quiero dedicar al gran equipo humano y profesional de panadería Roiser, llevan toda una vida con nosotros y, sin ellos, este reconocimiento a nivel nacional sería impensable”.

Victoria Porteiro, responsable de la panadería Roiser de Coristanco

Victoria Porteiro | “O segredo de Roiser está no traballo, no equipo humano e no produto”

Más información

En este sentido, la emprendedora coristanquesa dice tener claro que se trata de un premio “a una trayectoria” que empezó hace 42 años cuando sus padres –Manuel Porteiro y Pilar Rey– fundaron la panadería. Su hija tomó el relevo hace cosa de dos años y este galardón lo considera también “una motivación extra” para seguir ejerciendo una profesión “que se lleva en las venas”.

En la inolvidable experiencia vivida estos días en la ciudad bilbaína, Victoria estuvo acompañada por su padre, Manuel Porteiro, y por el jefe de obrador, José Manuel Porteiro, que pese a la coincidencia de apellido, no tiene vínculos familiares con los titulares del negocio.

Para todos ellos el ajetreo de los últimos días no acaba aquí puesto que el fin de semana llega la Festa da Pataca de Coristanco, en la que Roiser volverá a ofrecer algunos de sus productos estrella como el ‘pan de pataca’ y las empanadas de atún y bacalao con patata. Será otro éxito más para una panadería que este año se presentó por tercera vez al concurso 50 Panader@s Top.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Las actuaciones se pusieron en marcha en los últimos días

Coristanco invierte más de 139.000 euros en mejoras viarias en las parroquias de Oca y Agualada
redacción carballo
Cartel anunciador de la exposición de envases de gaseosa

La muestra del Museo das Gaseosas de Galicia será uno de los reclamos de la Festa da Pataca
redacción carballo
Victoria Porteiro, de la panadería Roiser de Coristanco

“Es un orgullo para Roiser estar entre las tres mejores panaderías de España”
Manuel Froxán Rial
El ideal gallego

Investigadores de Panamá y Perú conocerán el programa de apicultura de Fonteboa, en Coristanco
redacción carballo