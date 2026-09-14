“Es un orgullo para Roiser estar entre las tres mejores panaderías de España”

Victoria Porteiro, de la panadería Roiser de Coristanco Mar Casal

La panadería Roiser de Coristanco acaba de alcanzar el mayor logro de sus 42 años de historia al ser elegida como tercer mejor obrador a nivel nacional en el concurso 50 Pander@s Top de España, cuya fase final tuvo como escenario el Bilbao Global Bakery Forum.

En el prestigioso certamen organizado por Panàtics y Pan de Calidad participaron setenta y una panaderías de todo el país, accediendo a la fase final tan solo las tres mejores: la murciana Horno de Joaquín, la oscense Pastelería Tolosana y la coristanquesa Roiser.

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Una representación de cada una de ellas se desplazó el fin de semana a Bilbao en donde este lunes tuvieron que elaborar ‘in situ’ las tres hogazas y las tres barras que obtuvieron mayor número de votos en la fase preliminar del concurso. Tras la votación definitiva, la ‘estrella de oro’ fue para el Horno de Joaquín, la de plata para Pastelería Tolesana y la de bronce para Roiser.

Este lunes, nada más hacerse público el resultado final, Victoria Porteiro, titular de la panadería coristanquesa, no ocultaba su satisfacción por el logro obtenido: “Para nosotros es un tremendo orgullo haber llegado hasta aquí, máxime por el gran nivel que hay en este concurso”. También reconocía que “vinimos a Bilbao muy tranquilos, pero según se fue acercando el momento de la verdad, los nervios empezaron a estar a flor de piel”.

Era todo un desafío adaptarse a los condicionantes técnicos Victoria Porteiro

Los tres finalistas tuvieron que compartir obrador y maquinaria y a la delegación coristanquesa les tocó, alrededor de las 03.30 de la madrugada, ser los últimos en hornear. “Era todo un desafío adaptarse a los condicionantes técnicos. Por nuestra parte tuvimos suerte, ya que en el hotel nos dieron hielo y nos vino muy bien para refrescar la masa porque, de lo contrario, tendríamos que volver a empezar. La amasadora también era diferente a la nuestra, pero son contratiempos normales cuando estás fuera de tu obrador y supongo que a las otras dos panaderías les pasaría algo similar”, explica Victoria.

El momento de la premiación de la panadería Roiser Cedida

El hecho de tener que compartir maquinaria hizo que los profesionales de Coristanco no pudiesen “enfornar” la barra en el momento idóneo. “Tuvimos que esperar porque el horno estaba ocupado y cuando lo utilizamos la masa ya estaba más ‘léveda’ de lo que nos gustaría, algo que igual nos deslució un poco el resultado final”, señala.

Llevar la estrella de bronce para Coristanco no puede ser una decepción sino un motivo de orgullo y un premio que quiero dedicar al gran equipo humano y profesional de panadería Roiser Victoria Porteiro

Pese a todo, Victoria Porteiro tenía claro que “llevar la estrella de bronce para Coristanco no puede ser una decepción sino un motivo de orgullo y un premio que quiero dedicar al gran equipo humano y profesional de panadería Roiser, llevan toda una vida con nosotros y, sin ellos, este reconocimiento a nivel nacional sería impensable”.

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En este sentido, la emprendedora coristanquesa dice tener claro que se trata de un premio “a una trayectoria” que empezó hace 42 años cuando sus padres –Manuel Porteiro y Pilar Rey– fundaron la panadería. Su hija tomó el relevo hace cosa de dos años y este galardón lo considera también “una motivación extra” para seguir ejerciendo una profesión “que se lleva en las venas”.

En la inolvidable experiencia vivida estos días en la ciudad bilbaína, Victoria estuvo acompañada por su padre, Manuel Porteiro, y por el jefe de obrador, José Manuel Porteiro, que pese a la coincidencia de apellido, no tiene vínculos familiares con los titulares del negocio.

Para todos ellos el ajetreo de los últimos días no acaba aquí puesto que el fin de semana llega la Festa da Pataca de Coristanco, en la que Roiser volverá a ofrecer algunos de sus productos estrella como el ‘pan de pataca’ y las empanadas de atún y bacalao con patata. Será otro éxito más para una panadería que este año se presentó por tercera vez al concurso 50 Panader@s Top.