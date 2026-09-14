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Coristanco

La muestra del Museo das Gaseosas de Galicia será uno de los reclamos de la Festa da Pataca

La exposición podrá contemplarse el sábado y el domingo en horario de 10 a 14 horas

Redacción Carballo
14/09/2026 19:08
Cartel anunciador de la exposición de envases de gaseosa
Cartel anunciador de la exposición de envases de gaseosa
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Dentro de los muchos reclamos incluidos en la programación de la XLIV Festa da Pataca figura la singular exposición de envases de gaseosa que podrán admirarse en el Museos das Gaseosas de Galicia emplazado en la rúa da Charrúa, 26, de la localidad coristanquesa.

La muestra podrá admirarse tanto el sábado como el domingo en hoarario de 10.00 a 14.00 horas.

El museo consta de tres secciones, además de un amplio archivo documental y fotográfico. La denominada Colección Lois es una de ellas y reúne envases de tipo familiar con cierre mecánico o de alambre. Se trata en su mayor parte de envases serigrafiados, pero tambien los hay en relieve.

Por otra parte, esta la Colección Sabela, que réune envases tipo sifón, cuya antigüedad se remonta en algunos casos a finales del siglo XIX. En ellos podemos ver distintas técnicas de marcado para identificar a los fabricantes: al ácido, chorro de agua, relieve o serigrafiados.

Por último, está la denominada Colección María, que consta de envases pequeños. Entre ellos sobresalen las botellas de bóla que por su antigüedad y lo difíciles que son de encontrar, son consideradas las verdaderas 'joyas de la corona' del museo.

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