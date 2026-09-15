Pablo Zentolo: “Eu candidátome para deseñar unha carroza da Festa da Pataca”
Fundador e deseñador de ReiZentolo asina este ano a camiseta creada pola marca galega para la Festa da Pataca de Coristanco
Fundador e deseñador de Rei Zentolo, Pablo Rodríguez, mellor coñecido como 'Pablo Zentolo' asina a camiseta creada pola marca galega para a Festa da Pataca de Coristanco, un deseño que une a retranca característica da firma co orgullo polo produto e a relación dos coristanqueses coa terra.
Como xurdiu a colaboración entre ReiZentolo e a Festa da Pataca?
O Concello púxose en contacto connosco e, pola nosa parte, encantados. A pataca de Coristanco ten unha calidade recoñecida de sobra e é coñecida por todo o mundo, dende logo aquí en Galicia. Pero cando coñecemos un pouquiño máis e nos explicaron dende o Concello como se facía, pareceunos aínda mellor.
Que descubristes que non coñeciades?
Que só se cultiva unha variedade, que se respectan os ciclos de crecemento da pataca, que cando non está en tempada non hai máis, que se recolle a man… Para min iso marca dúas cousas. Unha, fala de calidade e de respecto pola terra e polo produto. E dúas, fala dunha cousa que aquí en Galicia é incrible, que é poñer de acordo a todos os veciños para que cultiven da mesma forma. Iso de poñer de acordo á xente para min é algo marabilloso. É algo que cada vez se fai máis e que, en verdade, deberiamos impulsar.
A pataca de Coristanco xa era unha referencia para vós.
Coñeciamos a pataca, coñeciamos empresas que sabemos que só traballan con produto de Coristanco, como Bonilla, e sabiamos que moitos restaurantes a utilizan un pouco como denominación de orixe, aínda que non está cualificada. Sei que é algo no que están a traballar e para min creo que ten todo o sentido. Non é o mesmo unha denominación de Pataca de Galicia que Pataca de Coristanco ou Pataca de Xinzo, que non ten nada que ver. Hai moitos restaurantes nos que ti presumes dicindo: “Non, non, este é un prato feito con pataca de Coristanco”.
Nós coñeciamos a sona do produto, pero non tiñamos tanto detalle de que, máis alá da fama, detrás hai unha forma de traballar que tamén fala moito
Pero sorprendeuvos especialmente o que hai detrás desa sona.
Si. Nós coñeciamos a sona do produto, pero non tiñamos tanto detalle de que, máis alá da fama, detrás hai unha forma de traballar que tamén fala moito. É dicir: “Este é un produto que ten moita fama, que se pode vender moi ben, pero nós non queremos multiplicar producións, non queremos volvernos tolos; queremos producir dunha forma máis tradicional, máis respectuosa coa terra, sen sobreexplotala”. Todo iso fala dun respecto polo produto, de dicir: “Isto faise con moito agarimo”. Iso si que nos marabillou.
Como trasladastes todo iso ao deseño da camiseta?
Dende o Concello pedíronnos un deseño que funcionase como produto de venda, pero tamén que falase precisamente da xente, do orgullosa que se sente do territorio e do ligada que está á terra. Os conceptos cos que traballamos foron, por unha banda, que a xente de Coristanco leva as patacas no corazón, que ten unha conexión co territorio polo bo trato e o respecto que lle dá. E, por outra, que o propio produto tamén recibe ese cariño. Coristanco é algo que lle chega á pataca. A verdade é que non sei se estou falando de máis…
Está a darme o eslogan da camiseta?
Si. “Coristanco chega á pataca”, nos dous sentidos. É dicir, que a xente o leva no corazón e que, para unha pataca, ser de Coristanco é moito.
—Mantén a camiseta ese humor e esa retranca tan propios de ReiZentolo?
Si. O deseño ten unha gráfica moi actual, que ten a súa coña, coa maneira na que está representada a pataca, cun estilo así de tatuaxe. Nós sempre procuramos que a gráfica funcione. Ao final estás facendo unha ilustración que ten que ser chula, tes que ter un lema que ten que ter coña e que che ten que chegar dunha forma inmediata. Pero tamén traballamos todo o demais. Todo iso parte dunha base á que se lle dá voltas, duns conceptos que neste caso quedan representados no deseño. O noso mérito, por dicilo dalgunha forma, se é que o temos, é combinar esas cousas. Producimos imaxes que teñen que funcionar como algo publicitario, de consumo rápido, pero teñen tamén esa outra vertente de que hai unha historia detrás. Todos os nosos deseños teñen unha historia detrás. Son cousas pensadas.
Tivestes varias propostas antes de chegar ao deseño definitivo?
Si. Neste caso nós presentamos varias propostas e foi o Concello o que decidiu a que pensou que máis se axeitaba.
Fixemos un xogo coa forma da pataca e a forma do corazón que creo que queda tamén unha coña moi chula na camiseta
Que xogo dá graficamente un produto tan cotián e aparentemente tan sinxelo como unha pataca?
Pois é curioso, porque a pataca, por dicilo dalgunha forma, guapa, guapa non é. É unha coña que facemos aquí internamente. Traballamos moito coas tapas e cos produtos da comida porque son un referente cultural en toda España, pero en Galicia son un referente sagrado. Aquí a comida é algo sagrado. E a maioría dos pratos, o cocido galego, o caldo, a tortilla de patacas, as propias patacas ou unha mariscada cun centolo aberto con todas as patas… son delicias, pero esteticamente son feas. Está o típico meme de alguén que sobe unha foto dun pedazo de cocido, coa verdura, as patacas, a carne e os chourizos todo posto na mesa, e Instagram entende que é como un cadáver exposto e censúrao polo contido. Non é como os makis dos xaponeses, que queda todo tan postiño, cunha estética moi coidada. Aquí en Galicia somos máis de preocuparnos, máis que pola estética, pola contundencia, pola esencia das cousas.
Entón non era precisamente o produto máis fácil para converter nunha ilustración.
Non. Nese sentido, a verdade é que a pataca non é moi chula e non dá moito xogo para representar. Pero fixemos un xogo coa forma da pataca e a forma do corazón que creo que queda tamén unha coña moi chula na camiseta.
Estás satisfeito co resultado?
Si. Eu penso que o deseño queda moi chulo e a camiseta, dende logo, quedou planchada.
Esas carrozas feitas de patacas parecéronme unha fantasía.
ReiZentolo ten deseños e lemas que acabaron tendo moito percorrido. Agardas que poida pasar algo parecido con este?
Eu espero que, polo menos, á xente de Coristanco lle guste. Facemos o noso traballo o mellor que sabemos e podemos, lanzamos as nosas propostas de deseños á xente e logo é a xente a que escolle e a que decide cal ten máis vida, máis aceptación e máis percorrido. Iso xa non é cousa nosa a maioría das veces. Eu agardo que cando a xente vexa a ilustración na camiseta lle chame a atención e diga: “Ei, que deseño máis guapo!”. E que despois poida contar: “Pois mira, isto é polas patacas de Coristanco, que Coristanco chega á pataca”. Que a xente se ría, sexa capaz de recordar e de volver transmitir a historia e lle guste o deseño. Ese é o maior éxito para nós.
A camiseta poderá comercializarse tamén máis alá da Festa da Pataca?
A verdade é que non o sei. Sei que fixemos a produción que ten o Concello, pero non sei se vai estar dispoñible na nosa web ou non. En principio entendo que é unha produción para lanzar e comercializar nas festas e, a partir de aí, saberemos.
Durante este proceso tamén descubristes unha das imaxes máis características da Festa da Pataca: os tractores engalanados.
Si. Iso foi realmente ignorancia nosa, pero non coñeciamos a marabilla dos tractores engalanados. Facer arte con pataca penso que tamén é algo que a xente ten que coñecer. Eu, particularmente, xa máis alá do que é o produto, o cultivo e a venda, esas carrozas feitas de patacas parecéronme unha fantasía. Eu candidátome dende aquí, dende os vosos altofalantes, para, se podemos colaborar deseñando unha carroza algún ano, nós encantados. Iso sería unha chulada.
Así que aceptarías o encargo.
Si. Eu con facelo un ano xa me daría por satisfeito. Por nós, encantados. E teño que dicir que ademais foi moi fácil, foi moi fluída tanto a comunicación como o traballo co Concello.