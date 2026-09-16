La IXP Pataca de Galicia visibiliza la nueva campaña de recogida de producto certificado

Un cosechero de patatas en un puesto de venta de la feria de Paiosaco EC

La Indicación Geográfica Protegida (IXP) Pataca de Galicia tenía previsto celebrar este miércoles un encuentro en una de las fincas amparadas por la IXP para visibilizar la recogida de la nueva cosecha de Patata de Galicia certificada, que se está desarrollando durante estas semanas en las diferentes zonas productoras.

El presidente de la IXP Pataca de Galicia, José Manuel Gómez, acompañado por miembros del Consejo Regulador y representantes del sector, iba a participar en este encuentro a pie de campo, coincidiendo con uno de los momentos más importantes del año para productores, almacenistas y el conjunto de operadores vinculados a la Patata de Galicia.

La recogida marca la llegada al mercado de una nueva cosecha de uno de los productos más representativos del sector agroalimentario gallego.

La Patata de Galicia amparada por la IXP está sometida a los requisitos y controles establecidos por el Consejo Regulador, garantizando al consumidor su origen, trazabilidad y cumplimiento de los estándares establecidos por la Indicación Geográfica Protegida.

La nueva cosecha empieza a llegar al consumidor

Con el avance de la recogida, la Patata de Galicia certificada de la nueva cosecha comienza ya a estar disponible en los puntos de venta.

Durante las próximas semanas su presencia irá aumentando progresivamente en grandes superficies, supermercados, tiendas y establecimientos de alimentación, así como a través de los canales de venta online, permitiendo que los consumidores puedan acceder a la nueva cosecha tanto en Galicia como en el resto de España.

Desde la IXP Pataca de Galicia se recuerda la importancia de identificar correctamente el producto certificado en el momento de la compra, prestando atención al etiquetado y a los elementos identificativos de la Indicación Geográfica Protegida.

Estos distintivos permiten al consumidor reconocer la auténtica Patata de Galicia y conocer el origen del producto que está adquiriendo.

El avance de la campaña supone también el resultado del trabajo desarrollado durante todo el ciclo de cultivo por agricultores, almacenistas y operadores inscritos, que forman parte de una cadena orientada a garantizar la calidad, la trazabilidad y el origen de la patata certificada.

La IXP Pataca de Galicia afronta así una nueva campaña con el objetivo de continuar protegiendo y poniendo en valor la Patata de Galicia certificada, reforzar su reconocimiento entre los consumidores y ampliar su presencia en los diferentes canales de comercialización.