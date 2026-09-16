San Adrián de Verdes celebra dos días de romería con música, gastronomía y regueifa

Romería de San Adrián de Verdes Raúl López

La parroquia coristanquesa de Verdes se prepara para celebrar los días 26 y 27 de septiembre la Gran Romaría de San Adrián, una cita que combinará durante todo el fin de semana los actos religiosos con música, gastronomía y tradición.

El programa arrancará el sábado a las 9.00 horas con dianas y alboradas a cargo de la charanga O Rumbo. La mañana tendrá un marcado carácter religioso, con las misas en honor a San Adrián: a las 10.00 horas en la Fonte, a las 11.00 en el Santuario y a las 13.00 horas la misa de campaña.

Tras los actos religiosos llegará la sesión vermú, amenizada por la charanga O Rumbo y Dúo Platino. La gastronomía tendrá también un peso importante durante la jornada, ya que en el campo de la fiesta habrá servicio de pulpeira y churrasco a cargo de Pulpeira Mosqueira de Melide.

Uno de los momentos destacados de la tarde llegará a las 16.00 horas con la actuación de los Regueifeiros de Bergantiños.

La celebración continuará el domingo 27 con una misa en honor a San Antonio a las 13.30 horas. La organización dispondrá durante la romería de carpa y aparcamiento gratuito para facilitar la asistencia.

Además, la novena de San Adrián comenzará previamente este jueves con misa diaria a las 20.00 horas.