Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Coristanco

Gastronomía, música y concursos para empezar a abrir boca en la Festa da Pataca

La cita declarada de interés turístico de Galicia vive este domingo su gran día con el certamen de tractores engalanados

Manuel Froxán Rial
19/09/2026 22:56
La carpa de la zona gastronómica estuvo muy animada
La carpa de la zona gastronómica estuvo muy animada
Raúl López
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Coristanco alzó este sábado el telón de la 44ª edición de la Festa da Pataca, la celebración más esperada en la capital del municipio y declarada de interés turístico de Galicia. 

La jornada de apertura sirvió para calentar motores de cara al día principal de este domingo, en el que miles y miles de personas volverán a acercarse al conocido como “Verxel de Bergantiños” para disfrutar de una amplia programación. 

Para abrir boca, el primer día hubo juegos y concursos tradicionales para todas las edades, además de música y, como no, buena gastronomía. 

El cocinero y comunicador onubense Daniel del Toro protagonizó un showcooking en el que enseñó a elaborar ‘patatas aliñás’. 

Entre los que acudieron a degustarlas estaban el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, encargado de inaugurar el evento; la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; y la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto

En la carpa situada en la Praza do Concello también se ofrecía crema de pataca con pulpo, patacas fritas con salsas y patacas con orella, en todos los casos a 3 euros la ración. 

En las inmediaciones estaban emplazadas hasta tres pulpeiras, aunque a mediodía solo una estaba abierta

A primeras horas de la noche llegó otro de los momentos más esperados, la sardiñada popular, en la que este año se pudo repetir cuanto veces se quiso. 

El domingo es el día grande, con el concurso de tractores engalanados como principal reclamo y la novedad de que a los ganadores los elegirá el público escaneando con su móvil el código QR del tractor que más le guste. 

El pregón correrá a cargo de Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña. A última hora de la tarde (19.30 horas) se bajará el telón con el concurso-xincana de tractores.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La carpa de la zona gastronómica estuvo muy animada

Gastronomía, música y concursos para empezar a abrir boca en la Festa da Pataca
Manuel Froxán Rial
‘Rei Zentolo’ diseñó la camiseta oficial de la XLIV Festa da Pataca de Coristanco

Las camisetas de 'ReiZentolo' se venderán a 15 euros en la Festa da Pataca de Coristanco
redacción carballo
Un cosechero de patatas en un puesto de venta de la feria de Paiosaco

La IXP Pataca de Galicia visibiliza la nueva campaña de recogida de producto certificado
redacción carballo
Romería de San Adrián de Verdes

San Adrián de Verdes celebra dos días de romería con música, gastronomía y regueifa
redacción carballo