Gastronomía, música y concursos para empezar a abrir boca en la Festa da Pataca

La carpa de la zona gastronómica estuvo muy animada Raúl López

Coristanco alzó este sábado el telón de la 44ª edición de la Festa da Pataca, la celebración más esperada en la capital del municipio y declarada de interés turístico de Galicia.

La jornada de apertura sirvió para calentar motores de cara al día principal de este domingo, en el que miles y miles de personas volverán a acercarse al conocido como “Verxel de Bergantiños” para disfrutar de una amplia programación.

Para abrir boca, el primer día hubo juegos y concursos tradicionales para todas las edades, además de música y, como no, buena gastronomía.

El cocinero y comunicador onubense Daniel del Toro protagonizó un showcooking en el que enseñó a elaborar ‘patatas aliñás’.

Entre los que acudieron a degustarlas estaban el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, encargado de inaugurar el evento; la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; y la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto.

En la carpa situada en la Praza do Concello también se ofrecía crema de pataca con pulpo, patacas fritas con salsas y patacas con orella, en todos los casos a 3 euros la ración.

En las inmediaciones estaban emplazadas hasta tres pulpeiras, aunque a mediodía solo una estaba abierta.

A primeras horas de la noche llegó otro de los momentos más esperados, la sardiñada popular, en la que este año se pudo repetir cuanto veces se quiso.

El domingo es el día grande, con el concurso de tractores engalanados como principal reclamo y la novedad de que a los ganadores los elegirá el público escaneando con su móvil el código QR del tractor que más le guste.

El pregón correrá a cargo de Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña. A última hora de la tarde (19.30 horas) se bajará el telón con el concurso-xincana de tractores.