El campo de Riazor y la detención de Maduro, favoritos en uno de los concursos de la Festa da Pataca

La recreación del Estadio Abanca-Riazor Raúl López

Los tractores engalanados volvieron a concitar buena parte de la atención en el día grande de la Festa da Pataca de Coristanco. Alrededor de una decena de creaciones concurrieron al certamen y otras tantas lo hicieron en la categoría infantil.

En el apartado de adultos los favoritos, a tenor de los comentarios recogidos en el propio lugar de exposición de los trabajos, eran una recreación del Estadio Abanca-Riazor y otra de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

En este último caso, se trata de la propuesta con la que Roque García y Brais Canedo, dos jóvenes de Coristanco, concurren por sexta vez al concurso y confían en obtener el mismo resultado ya que todos los años se hicieron con el primer premio.

Esta vez elaboraron un gran helicóptero, con un rotor que no paraba de girar mientras la tripulación trataba de izar a un Nicolás Maduro esposado y vigilado de cerca por un marine armado.

La detención de Nicolás Maduro Raúl López

Roque y Nicolás empezaron a trabajar en la obra a principios del verano y en la última semana recubrieron toda la estructura con patatas. En los seis años que llevan participando en el concurso optaron siempre por temas de actualidad. Así, en la pasada edición recrearon la tragedia de la dana valenciana a través de una embarcación.

Por lo que respecta al Estadio de Riazor, no destacaba precisamente por su minuciosidad y realismo, aunque el resultado final sí era muy llamativo.

Sus autores son Ana e Ismael, una joven pareja del lugar de Abelenda, perteneciente a la parroquia coristanquesa de Mira. Ambos, con la ayuda de su amiga Eva, optaron por recrear parte de un lateral y de uno de los fondos del estadio, así como el recinto de juego, todo ello a base de patatas y con el declarado fin de rendir un homenaje al Deportivo por su ascenso.

Lo más complicado, según relatan, fue el montaje de la la estructura y anclarla bien para que quedase segura, aunque Ana apunta que también resultó bastante laboriosa la tarea de colocar los 'espectadores-patata' en las gradas, por más que les ayudaron varios niños a la hora de pintar de azul y blanco sus cabezas y ponerle los ojos.

Su amiga Eva también ayudó en la construcción y este domingo seguía haciéndolo encargándose del marco de photocall con el animaba al público a fotografiarse al lado del estadio blanquiazul, al tiempo que solicitaban su apoyo. "Saca foto, dame voto", podía leerse en el marco en cuestión.

Y es que este año y después de la gran polvareda que levantó el fallo de la pasada edición, se optó por cambiar el sistema de votación y será el público quien decida los ganadores de los distintos premios con sus votos a través del móvil y previo escaneo del código QR que aparece en los folletos con el programa de la fiesta.

El cambio cogió de sorpresa a muchos visitantes y no eran pocos los que se quejaban de que no hubiese puestos informativos para explicar el nuevo sistema de votación, o de que se marginase a las muchas personas que no sabían cómo escanear un código QR.