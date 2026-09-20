La sardiñada popular del sábado en Coristanco fue todo un éxito

Los comensales destacaron la calidad del producto Raúl López

La organización de la Festa da Pataca cosechó un nuevo éxito con motivo de la sardiñada popular organizada en la noche del sábado coincidiendo con el primer día de la cita de exaltación del tubérculo.

La carpa de la zona gastronómica registró un inmejorable ambiente con presencia de un buen número de vecinos y de muchos visitantes.

Esta vez no hubo limitación de raciones y los presentes pudieron degustar el pescado que quisieron, coincidiendo en destacar su calidad. Como no podía ser de otra forma, el producto se servió acompañado de cachelos de Coristanco.