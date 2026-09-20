‘Os maios’ de Valenza, mejor tractor engalanado de la Festa da Pataca

¡Os maios de Valenza', creación ganadora del primer premio del concurso de tractores engalanados Raúl López

Camino ya del medio siglo de vida, la Festa da Pataca sigue atrayendo a Coristanco a miles de personas, independientemente de si la meteorología ayuda o no.

El día grande de la 44ª edición fue más propio de agosto, con un sol radiante que obligó a muchos a buscar los espacios de sombra, pero las imágenes fueron las de siempre: largas colas en la carretera comarcal AC-552 y mucha animación en las calles del pueblo, con la carpa de la zona gastronómica y las distintas pulpeiras atiborradas de gente según se iba acercando la hora de comer.

La afluencia de visitantes se empezó a notar a media mañana coincidiendo con el desfile de tractores engalanados, en el que este año sobresalieron las aportaciones de las distintas asociaciones culturales del municipio.

La marcha por el callejero municipal concluyó en el parque municipal, en donde quedaron expuestos la decena de tractores participantes y también las creaciones de categoría infantil para que el público pudiese votar por sus favoritos.

Tras la misa al aire libre se procedió al acto protocolario, con la regueifeira local Lupe Blanco como maestra de ceremonias.

El honor de ejercer de pregonero recayó en el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, quien empezó agradeciendo al regidor coristanqués, Juan Carlos García la invitación. “Non é un xesto menor”, le dijo, al tiempo que reivindicaba la política como “un foro de debate e non como un campo de batalla”.

Xosé Regueira leyendo el pregón Raúl López

Regueira comenzó destacando la importancia de la patata como producto ligado a la identidad, a la cultura y a la economía del territorio. “A pataca de Coristanco non é só un produto. É un pacto entre a terra e o home”, dijo, para añadir seguidamente, “aquí o clima húmido e temperado, o solo xeneroso e a man sabia do labrego conspiraron para darlle a esta variedade unha pureza de sabor, unha fariñenta tenacidade, unha memoria de chuvias e nebras que ningunha outra pode imitar”.

Reivindicó también el trabajo de los productores y la necesidad de dignificar una actividad esencial para el futuro de Galicia y del medio rural. “O oficio de producir alimentos non é un oficio menor: é o primeiro de todos os oficios, o que sostén a civilización. Dignificar o labrego é dignificar a nosa propia supervivenza”, afirmó Regueira.

El pregonero concluyó con una reivindicación de la tierra, del producto local y de las personas que lo hacen posible: “A pataca de Coristanco non é só un produto. É un pacto milenario entre a terra e o home. Viva Coristanco. Viva a terra que nos alimenta e o home que a coida!”.

A continuación, el vicepresidente provincial recibió de manos de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, y del alcalde, Juan Carlos García, la distinción de la Pataca de Ouro.

2.837 votos emitidos

Por lo que respecta al concurso de tractores engalanados, al final saltó la sorpresa y el trabajo ganador fue ‘Os maios de Valenza’.

Las entidades de esa parroquia vieron así reforzados sus esfuerzos por recuperar la tradición de los ‘maios’, elaborados con elementos naturales y que simbolizan la llegada de la primavera.

De las 2.837 personas que emitieron su voto, 828 apostaron por la propuesta ganadora.

El segundo lugar fue para la ‘Captura de Maduro’ (688 votos), trabajo con el que concurrían este año Brais Canedo y Roque García, ganadores de las últimas cinco ediciones.

Si el año pasado apostaron por un tema de actualidad como la dana de Valencia, este año hicieron lo propio con la captura del dictador venezolano.

Para ello decidieron construir un helicóptero revestido de patatas al que trataba de subir un Nicolás Maduro esposado y vigilado por un marine.

En tercer lugar quedó el 'Estadio de Riazor’ (299 votos), recreación realizada como homenaje al ascenso del Deportivo por la joven pareja formada por Ana e Ismael, naturales de Abelenda-Mira.

También contaron con la ayuda de su amiga Eva que este domingo seguía colaborando con la causa encargándose del marco de photocall con el animaba al público a fotografiarse al lado del estadio blanquiazul, al tiempo que solicitaba su apoyo. “Saca foto, dame voto”, podía leerse en el marco.

Y es que después de la controversia que desató el fallo en la pasada edición, la organización optó por dejar la responsabilidad en manos del público que podía votar con el móvil.

El cambio cogió por sorpresa a los visitantes y no eran pocos los que se quejaban porque no había puestos informativos para explicar el nuevo sistema y por marginar a muchas personas que no sabían cómo escanear un código QR.