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Coristanco

Pesar en Coristanco por la muerte de Miguel Ángel Prado, gerente de Patatas Prado

El empresario, que también estuvo vinculado al sector inmobiliario y a la venta de edulcorantes, tenía 49 años y falleció el lunes de manera repentina 

Manuel Froxán Rial
22/09/2026 19:23
Vista del almacén de Patatas Prado en Coristanco
Vista del almacén de Patatas Prado en Coristanco
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Sorpresa y consternación causó en la capital municipal de Coristanco la noticia de la repentina muerte del empresario Miguel Ángel Prado Mazaira, gerente de Patatas Prado, adquirida hace cosa de tres años por otra firma importante del sector, la vallisoletana Patatas Meléndez

El fallecido tenía 49 años y heredó el negocio de su padre Manuel, muerto también a edad muy temprana. 

Además de a la comercialización de tubérculos, Prado Mazaira también estuvo vinculado al sector inmobiliario y a la venta de edulcorantes naturales. 

Por lo que respecta a Patatas Prado, fue fundada por su padre, Manuel Prado, hace cosa de 40 años al aprovechar las diferencias surgidas entre los 15 socios que integraban la antigua cooperativa Copaber, según relata Manuel Martínez Recarey, un vecino de Coristanco que formó parte de la misma. 

"A súa é unha perda enorme porque tiña un coñecemento extraordinario do sector da pataca a nivel nacional"Juan Carlos García Pose, alcalde de Coristanco

Miguel Prado, que tenía otro hermano que murió hace tiempo en un accidente de tráfico, dirigió la empresa familiar durante más de veinte años hasta alcanzar un acuerdo con Patatas Meléndez. 

La firma vallisoletana calificó la operación de “hito” porque le permitía ofrecer patata gallega con la Indicación Xeográfica Protegida (IXP) a sus clientes. Por ello, optó por conservar la marca y toda la estructura y organización, además de mantener a Miguel Prado en la gerencia. 

El alcalde de Coristanco, Juan Carlos García Pose, fue uno de los que ayer se sumó a las muchas muestras de pesar por la desaparición del empresario, a la vez que destacaba su valía profesional: “Para o mundo da pataca é unha perda enorme porque tiña un coñecemento extraordinario do sector a nivel nacional”. También destacaba su generosidad: “Se lle pedías algo non che fallaba e a súa era palabra de lei”

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