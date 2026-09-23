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Coristanco

El PSOE de Coristanco reclama la restauración integral del cruceiro de Erbecedo

Los socialistas también abogan por rehabilitar el entorno del Refuxio de Verdes y apoyan la reivindicación de un bus directo entre Carballo y el Chuac

Redacción Carballo
23/09/2026 18:38
Vista del Refuxio de Verdes
Vista del Refuxio de Verdes
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El grupo municipal del PSOE de Coristanco ha registrado varias mociones para su debate en el próximo pleno ordinario.

En una de ellas los socialistas piden a la Alcaldía que inicie de manera urgente los trámites para la restauración integral del Cruceiro de San Salvador de Erbecedo. Argumentan para ello que se trata de una elemento singular del patrimonio municipal y que lleva más de cinco años deteriorado, con daños estructurales evidentes que comprometen su conservación.

Solicitan también una inspección técnica por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural y la sustitución del balizamiento deteriorado.

Otra moción demanda una conexión directa de transporte público entre Carballo y el Chuac para dar respuesta a las necesidades de las personas residentes en Bergantiños que se desplazan a diario a la zona hospitalaria de A Coruña.

Por último, el grupo vuelve a reclamar la inspección integral de las inmediaciones del río Anllóns, especialmente del entorno del Refuxio de Verdes y del puente medieval de Pontedona, al objeto de identificar los puntos en los que es necesario actuar.

Los socialistas creen que Augas de Galicia debe acometer de manera urgente los trabajos de limpieza y retirada de maleza, árboles caídos, troncos y otros restos acumulados en ambos márgenes del cauce.

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