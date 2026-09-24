La nueva andaina solidaria contra el cáncer en Coristanco se celebrará el domingo 4 de octubre
Las personas interesadas en participar tienen hasta las 12.00 horas del jueves día 1 para apuntarse llamando al 981 733 280 o pasando por la biblioteca municipal
La Xunta Local de Coristanco de la Asociación Española Contra el Cáncer programa para el domingo día 4 de octubre la séptima edición de la Andaina Solidaria pola Loita contra o Cancro, una actividad con la que aspira a unir esfuerzos contra esta enfermedad.
La caminata saldrá desde la Iglesia de San Lorenzo de Agualada la 09.00 horas, constará de un recorrido de cuatro kilómetros y tendrá una duración estimada de 50 minutos. Será un itinerario circular con dificultad baja, por los que se anima a participar a familias enteras.
Para ello es necesario inscribirse con anterioridad. Las personas interesadas deben anotarse antes de las 12.00 horas del día 1 de octubre, ya sea por vía telefónica, contactando con el 981 733 280, o de manera presencial, acudiendo a la Biblioteca Municipal de Coristanco.
La Xunta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer aprovechará para habilitar un punto de recogida de donaciones, bolsillos solidarios y venta de material diverso con el fin de recaudar fondos para seguir luchando contra la enfermedad.