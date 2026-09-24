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Coristanco

La nueva andaina solidaria contra el cáncer en Coristanco se celebrará el domingo 4 de octubre 

Las personas interesadas en participar tienen hasta las 12.00 horas del jueves día 1 para apuntarse llamando al 981 733 280 o pasando por la biblioteca municipal

Redacción Carballo
24/09/2026 22:12
Imagen de una de las últimas andainas de la Xunta Local de la AECC de Coristanco
Imagen de una de las últimas andainas de la Xunta Local de la AECC de Coristanco
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La Xunta Local de Coristanco de la Asociación Española Contra el Cáncer programa para el  domingo día 4 de octubre la séptima edición de la Andaina Solidaria pola Loita contra o Cancro, una actividad con la que aspira a unir esfuerzos contra esta enfermedad. 

La caminata saldrá desde la Iglesia de San Lorenzo de Agualada  la 09.00 horas, constará de un recorrido de cuatro kilómetros y tendrá una duración estimada de 50 minutos. Será un itinerario circular con dificultad baja, por los que se anima a participar a familias enteras. 

Para ello es necesario inscribirse con anterioridad. Las personas interesadas deben anotarse antes  de las 12.00 horas del día 1 de octubre, ya sea por vía telefónica, contactando con el 981 733 280, o de manera presencial, acudiendo a la Biblioteca Municipal de Coristanco. 

La Xunta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer aprovechará para habilitar un punto de recogida de donaciones, bolsillos solidarios y venta de material diverso con el fin de recaudar fondos para seguir luchando contra la enfermedad.

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