El CPI Alcalde Xosé Pichel de Coristanco se cuela en la final del Concurso Escolar de Educación Financiera

Alumnos del colegio Alcalde Xosé Pichel Cedida

Galicia tendrá cuatro representantes en la gran final del Concurso Escolar de Educación Financiera Finanzas Para Todos 2025-2026, después de que cuatro centros educativos de la comunidad hayan conseguido clasificarse en las semifinales celebradas estos días.

En la categoría juvenil, los clasificados gallegos son el Colegio Santa Teresa de Jesús, de Ourense, y el IES Río Cabe, de Monforte de Lemos (Lugo). En la categoría cadete, los centros que han logrado el pase a la final son el CPI Alcalde Xosé Pichel, de San Roque, y el Colegio Obradoiro, ambos de la provincia de A Coruña.

La gran final se celebrará el próximo 5 de octubre en Madrid, coincidiendo con el acto central del Día de la Educación Financiera, que tendrá lugar en el Palacio de la Bolsa.

La clasificación supone que Galicia contará con una importante representación en la fase decisiva de este concurso, que busca acercar los conocimientos financieros a los estudiantes y ayudarles a desenvolverse con mayor autonomía en sus decisiones económicas cotidianas.

Los equipos gallegos tendrán ahora la oportunidad de competir por el título nacional en sus respectivas categorías.

La final reunirá a los equipos clasificados después de superar las diferentes fases del concurso y pondrá a prueba los conocimientos adquiridos por los estudiantes en materias relacionadas con la economía y las finanzas.

Los equipos que se proclamen campeones recibirán 10.000 euros en material escolar para su centro educativo, además de 600 euros para cada alumno integrante del equipo.

El premio incluye también una visita guiada al Banco de España y al Palacio de la Bolsa de Madrid, así como una jornada divulgativa en el propio centro educativo.

Los equipos que terminen como subcampeones recibirán 1.500 euros en material escolar para su centro y 300 euros para cada miembro del equipo.

El Concurso Escolar de Educación Financiera forma parte de las iniciativas del Plan de Educación Financiera, cuya marca es Finanzas Para Todos.

El concurso plantea un formato en el que los estudiantes pueden poner a prueba sus conocimientos sobre economía y finanzas y adquirir herramientas que les permitan comprender mejor el entorno económico que les rodea.

La iniciativa busca, además, que los jóvenes puedan desenvolverse con mayor autonomía y conocimiento a la hora de tomar decisiones relacionadas con sus finanzas en su vida cotidiana.

La cita definitiva será el 5 de octubre en el Palacio de la Bolsa de Madrid, donde los cuatro centros gallegos intentarán hacerse con el triunfo nacional en sus respectivas categorías.