La escuela infantil de Coristanco estrena zonas de sombra y un acceso más seguro

El interior de la escuela infantil de Coristanco tras las obras Cedida

La Escola Infantil Municipal de Coristanco acaba de completar una serie de mejoras destinadas a controlar la temperatura del centro, aumentar la seguridad en el acceso y renovar sus espacios interiores. Los trabajos supusieron una inversión de 29.234 euros a cargo del Consorcio Galego de Igualdade e Servizos de Benestar.

Coristanco inicia las obras del nuevo local social de Santa Baia Más información

Una de las principales actuaciones fue la instalación de toldos en tres fachadas acristaladas. Con ellos se pretende generar zonas de sombra y mantener una temperatura más adecuada en las instalaciones durante los meses de verano. Los nuevos elementos permitirán además que los niños puedan aprovechar los espacios exteriores cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

Coristanco invierte más de 139.000 euros en mejoras viarias en las parroquias de Oca y Agualada Más información

Los trabajos alcanzaron también a la entrada de la escuela infantil. En este punto se creó una zona de seguridad para impedir que los vehículos accedan hasta el espacio utilizado para la entrada y salida de personas. Para ello se instalaron bolardos y un vallado perimetral de madera.

La intervención se completó con el pintado del interior del edificio, tanto en las aulas como en las zonas comunes, con el objetivo de mejorar su conservación y proporcionar mayor luminosidad a los espacios.