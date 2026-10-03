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Coristanco

La escuela infantil de Coristanco estrena zonas de sombra y un acceso más seguro

Los trabajos supusieron una inversión de 29.234 euros a cargo del Consorcio Galego de Igualdade e Servizos de Benestar

Diana Bergara
03/10/2026 19:01
El interior de la escuela infantil de Coristanco tras las obras
El interior de la escuela infantil de Coristanco tras las obras
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La Escola Infantil Municipal de Coristanco acaba de completar una serie de mejoras destinadas a controlar la temperatura del centro, aumentar la seguridad en el acceso y renovar sus espacios interiores. Los trabajos supusieron una inversión de 29.234 euros a cargo del Consorcio Galego de Igualdade e Servizos de Benestar.

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Una de las principales actuaciones fue la instalación de toldos en tres fachadas acristaladas. Con ellos se pretende generar zonas de sombra y mantener una temperatura más adecuada en las instalaciones durante los meses de verano. Los nuevos elementos permitirán además que los niños puedan aprovechar los espacios exteriores cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

Las actuaciones se pusieron en marcha en los últimos días

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Los trabajos alcanzaron también a la entrada de la escuela infantil. En este punto se creó una zona de seguridad para impedir que los vehículos accedan hasta el espacio utilizado para la entrada y salida de personas. Para ello se instalaron bolardos y un vallado perimetral de madera.

La intervención se completó con el pintado del interior del edificio, tanto en las aulas como en las zonas comunes, con el objetivo de mejorar su conservación y proporcionar mayor luminosidad a los espacios.

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