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Diario de Ferrol

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Coristanco

'Esperta na biblioteca!', unha noite literaria  para a rapazada de Coristanco

Nenos e nenas de 6 a 12 anos poderán durmir entre historias e espertar rodeados de libros

Redacción Carballo
13/10/2026 19:49
Silvia Tasende presenta 'Pel Memoria' en la biblioteca de Coristanco
Unha presentación literaria na biblioteca de Coristanco
Mar Casal
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O Concello de Coristanco, a través da Biblioteca Municipal e dentro do Programa Xermolar de conciliación municipal, organiza a iniciativa 'Espertar na biblioteca!' na que a rapazada de 6 a 12 anos do municipio poderá vivir algo único: unha noite máxica entre libros na biblioteca municipal.

Será o 23 e 24 de outubro coincidindo co Día das Bibliotecas e co declarado obxectivo de fomentar  o gusto pola lectura, estimular a imaxinación, compartir experiencias e crear recordos únicos.

O programa comezará ás 19.00 horas do venres 23 de outubro coa acollida dos pequenos aventureiros e aventureiras.

A continuación, desfrutarán do escape room 'Os misterios da biblioteca' (do programa “Ler conta moito”), no que deberán resolver enigmas e superar desafíos. 

Tras a cea, terá lugar o espectáculo 'Marabillas' con Raquel Queizás (a través da Rede Cultural da Deputación da Coruña), unha viaxe para os peques poidan deixar voar a súa imaxinación e onde descubrirán que as historias que coñecen poden contarse de diferentes maneiras. 

Antes de durmir entre libros e pasar unha noite inesquecible, os nenos e nenas compartirán xogos e dinámicas de convivencia. 

Ao día seguinte, os participantes cargarán as pilas antes de voltar ás súas casas cun almorzo compartido. A hora de recollida está prevista para as 9:30 da mañán do sábado 24.

Hai un total de 30 prazas dispoñibles e para poder participar é imprescindible estar inscrito no Programa Xermolar de conciliación familiar.

O prazo de inscrición estará aberto ata o 16 de outubro e as persoas interesadas poderán anotarse no Rexistro Xeral do Concello ou a través da sede electrónica. As familias deberán presentar a solicitude e as autorizacións correspondentes. 

A confirmación das prazas comunicarase a través dos datos de contacto facilitados. As persoas participantes deberán traer o seu material persoal para pasar a noite. A listaxe completa figura nas bases da actividade.

Desde o grupo de goberno “animan ás familias do municipio a participar nesta iniciativa que xa contou cunha gran acollida na pasada edición de ‘Durmindo entre contos’”.

 “Esta proposta busca fomentar a lectura, estimular a imaxinación e que os nenos e nenas poidan compartir experiencias e descubrir a biblioteca e o mundo literario dunha maneira diferente, divertida e participativa”, engaden.

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