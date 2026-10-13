'Esperta na biblioteca!', unha noite literaria para a rapazada de Coristanco
Nenos e nenas de 6 a 12 anos poderán durmir entre historias e espertar rodeados de libros
O Concello de Coristanco, a través da Biblioteca Municipal e dentro do Programa Xermolar de conciliación municipal, organiza a iniciativa 'Espertar na biblioteca!' na que a rapazada de 6 a 12 anos do municipio poderá vivir algo único: unha noite máxica entre libros na biblioteca municipal.
Será o 23 e 24 de outubro coincidindo co Día das Bibliotecas e co declarado obxectivo de fomentar o gusto pola lectura, estimular a imaxinación, compartir experiencias e crear recordos únicos.
O programa comezará ás 19.00 horas do venres 23 de outubro coa acollida dos pequenos aventureiros e aventureiras.
A continuación, desfrutarán do escape room 'Os misterios da biblioteca' (do programa “Ler conta moito”), no que deberán resolver enigmas e superar desafíos.
Tras a cea, terá lugar o espectáculo 'Marabillas' con Raquel Queizás (a través da Rede Cultural da Deputación da Coruña), unha viaxe para os peques poidan deixar voar a súa imaxinación e onde descubrirán que as historias que coñecen poden contarse de diferentes maneiras.
Antes de durmir entre libros e pasar unha noite inesquecible, os nenos e nenas compartirán xogos e dinámicas de convivencia.
Ao día seguinte, os participantes cargarán as pilas antes de voltar ás súas casas cun almorzo compartido. A hora de recollida está prevista para as 9:30 da mañán do sábado 24.
Hai un total de 30 prazas dispoñibles e para poder participar é imprescindible estar inscrito no Programa Xermolar de conciliación familiar.
O prazo de inscrición estará aberto ata o 16 de outubro e as persoas interesadas poderán anotarse no Rexistro Xeral do Concello ou a través da sede electrónica. As familias deberán presentar a solicitude e as autorizacións correspondentes.
A confirmación das prazas comunicarase a través dos datos de contacto facilitados. As persoas participantes deberán traer o seu material persoal para pasar a noite. A listaxe completa figura nas bases da actividade.
Desde o grupo de goberno “animan ás familias do municipio a participar nesta iniciativa que xa contou cunha gran acollida na pasada edición de ‘Durmindo entre contos’”.
“Esta proposta busca fomentar a lectura, estimular a imaxinación e que os nenos e nenas poidan compartir experiencias e descubrir a biblioteca e o mundo literario dunha maneira diferente, divertida e participativa”, engaden.