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Coristanco

La EFA Fonteboa oferta un nuevo programa formativo sobre apicultura

El primer módulo, de introducción a la actividad, empieza a impartirse el miércoles 28 de octubre

Manuel Froxán Rial
16/10/2026 17:48
Alumnos de Fonteboa en una jornada práctica sobre apicultura
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El Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa de Coristanco mantiene abierta la posibilidad de inscripción en su programa formativo sobre apicultura, que se va a impartir una vez más en colaboración con el Centro de Investigación, Capacitación e Promoción Apícola (Cicapis) y con Fundesar.

La formación se dividirá en tres módulos. El primero consistirá en una introducción a la apicultura y a los productos de la colmena y empezará a impartirse el miércoles 28 de octubre, para continuar los días 11, 18 y 25 de noviembre; 2, 9 y 16 de diciembre. El horario en todos los casos será de 18.00 a 20.00 horas.

El segundo módulo se denomina 'Invernada, mantemento e preparación das colmeas'. Las clases se impartirán los días 13, 20 y 27 de enero; 3, 17 y 24 de febrero; y 3 y 10 de marzo, en horario de 14.00 a 18.00 horas. 

Durante el mismo se enseñará a preparar una colmena para el invierno, además de incidirse en cuestiones como las necesidades nutricionales de la colonia, el aprovechamiento de la cera y las principales enfermedades que afectan a las abejas.

'Reprodución do apiario e outros produtos da colmea' es la denominación escogida para el tercer módulo, que se impartirá el 31 de marzo; 7, 14 y 28 de abril; 5, 12 y 19 de mayo; y 30 de junio, en el mismo horario de 14.00 a 18.00 horas.

En este apartado se abordarán cuestiones como la selección genética de las abejas, técnicas de división de las colmenas, cría de reinas y sistemas de defensa de la colmena frente a la Vespa velutina. 

Las personas interesadas en la actividad pueden inscribirse llamando por teléfono a la EFA Fonteboa (981 73 30 51) o a través del correo electrónico cicapis@fonteboa.es

El precio es de 80 euros por módulo (70 euros para los miembros de la Asociación EFA Fonteboa) y de 190 euros en el caso de que se opte por el curso completo. 

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