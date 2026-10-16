La EFA Fonteboa oferta un nuevo programa formativo sobre apicultura

Alumnos de Fonteboa en una jornada práctica sobre apicultura

El Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa de Coristanco mantiene abierta la posibilidad de inscripción en su programa formativo sobre apicultura, que se va a impartir una vez más en colaboración con el Centro de Investigación, Capacitación e Promoción Apícola (Cicapis) y con Fundesar.

La formación se dividirá en tres módulos. El primero consistirá en una introducción a la apicultura y a los productos de la colmena y empezará a impartirse el miércoles 28 de octubre, para continuar los días 11, 18 y 25 de noviembre; 2, 9 y 16 de diciembre. El horario en todos los casos será de 18.00 a 20.00 horas.

El segundo módulo se denomina 'Invernada, mantemento e preparación das colmeas'. Las clases se impartirán los días 13, 20 y 27 de enero; 3, 17 y 24 de febrero; y 3 y 10 de marzo, en horario de 14.00 a 18.00 horas.

Durante el mismo se enseñará a preparar una colmena para el invierno, además de incidirse en cuestiones como las necesidades nutricionales de la colonia, el aprovechamiento de la cera y las principales enfermedades que afectan a las abejas.

'Reprodución do apiario e outros produtos da colmea' es la denominación escogida para el tercer módulo, que se impartirá el 31 de marzo; 7, 14 y 28 de abril; 5, 12 y 19 de mayo; y 30 de junio, en el mismo horario de 14.00 a 18.00 horas.

En este apartado se abordarán cuestiones como la selección genética de las abejas, técnicas de división de las colmenas, cría de reinas y sistemas de defensa de la colmena frente a la Vespa velutina.

Las personas interesadas en la actividad pueden inscribirse llamando por teléfono a la EFA Fonteboa (981 73 30 51) o a través del correo electrónico cicapis@fonteboa.es

El precio es de 80 euros por módulo (70 euros para los miembros de la Asociación EFA Fonteboa) y de 190 euros en el caso de que se opte por el curso completo.